EU sikrer opphavsretten

Det omstridte direktivet om opphavsrett tar makten tilbake fra Facebook og YouTube.

FACEBOOK REGULERES: Det nye EU-direktivet er ikke et forsøk på å begrense friheten, men en nødvendig demokratisk regulering av en felles offentlig samtale, skriver Hilde Nagell. Foto: Marcio Jose Sanchez / Scanpix

Hilde Nagell Rådgiver i tankesmien Agenda

EU slo denne uken fast at regulering av opphavsrett også må gjelde for internett.

Endelig skal kunstnere, musikere og andre faktisk få betalt når fotografier, videoer, musikk og tekst som er beskyttet av opphavsretten, deles på plattformer som Youtube og Facebook.

EU-direktivet styrker rettighetene til de som leverer innhold, og skjerper kravene til online-plattformer og tilbydere. Det er bra. Minst mulig regulering betyr ikke mest mulig frihet.

Hva går EU-direktivet ut på? Det mest omstridte punktet er artikkel 13, som vil gjøre de store plattformene som YouTube og Facebook mer ansvarlige for innholdet på nettsidene sine.

Det betyr blant annet at plattformene kan ilegges bøter dersom brukerne publiserer innhold som bryter med opphavsrettighetene.

I dag er det de store teknologiselskapene, og ikke de som har produsert innholdet, som tjener penger når musikk, bilder eller videoer lastes opp og spres på internett. Plattformene selv har lite ansvar for at opphavsrettigheter følges.

I tillegg skal artikkel 11 gi bedre mulighet til å beskytte journalistikken. De store plattformene og tjenestene må be om tillatelse først, og det blir mulig for mediehusene å kreve penger når andre plattformer og tjenester viser journalistisk stoff som de har laget.

Direktivet er kontroversielt. I mars var det store demonstrasjoner mange steder i Europa, med slagord som «Filter? No thanks» og «Save Our Internet».

Om lag fem millioner har signert et opprop mot det nye direktivet. De store teknologiselskapene har også brukt mye tid og penger på lobby-virksomhet mot forslaget.

Kritikerne mener at det nye EU-direktivet vil ødelegge internett slik vi kjenner det.

De er bekymret for sensur av innhold, og er redde for at reglene vil innskrenke den demokratiske samtalen og dialogen på internett.

Flere har vært bekymret for at direktivet vil innskrenke kreativ internettkultur – tenk 4chan og Reddit – gjennom å sette begrensninger på memes.

Men som EU-kommisjonen skriver med memes på nettstedet medium.com: Memes har vært lovbeskyttet i EU siden 2001, og den beskyttelsen blir forsterket gjennom direktivet.

Det forslaget som nå ble vedtatt, har kommet kritIkerne i møte på flere punkter. Direktivet skal kun ramme de store plattformene, og teksten er endret slik at lenker (også hvor tittelen er i URL-en) ikke blir omfattet av opphavsretten.

Det nye EU-direktivet er ikke et forsøk på å begrense friheten, men heller en nødvendig demokratisk regulering av en felles offentlig samtale.

Selv om internett har sine private rom, virker det rimelig å se på de store plattformene som Facebook og Youtube som del av det offentlig rom, som må reguleres for å sikre demokrati og rettigheter.

UPOPULÆRT: Facebook har hatt sitt verste år, etter Cambridge Analytica-skandalen og sikkerhetstrøbbel. Nå må selskapet også respektere opphavsretten. Foto: Peter Nicholls / X03508

Den opprinnelige «kontrakten» mellom plattformselskaper og brukere var at internett skulle legge til rette for størst mulig demokrati og frihet.

Drømmen om frihet på internett - det kreative og anarkistiske fellesskap uten styring fra noen myndigheter - blir stadig vanskeligere å tro på.

Det skyldes ikke minst alle skandalene knyttet til manipulasjon, desinformasjon og brudd på personvern. Det er heller ikke lenger mulig å se forbi at profitthensyn og markedsmakt styrer mye av det som skjer på disse plattformene.

Ved å bruke begreper som «filtre» og «skatt på URL-lenker» bygger kritikere som Julia Reda fra det tyske Piratpartiet, opp et bilde av at friheten innskrenkes.

Hun underkommuniserer samtidig at det å identifisere brudd på opphavsretten vil styrke muligheten til å drive med fri kunst og fri journalistikk, fordi muligheten til å finansiere produksjon av innhold hviler nettopp på opphavsretten.

I sum styrkes internettfriheten.

Det har vært en tøff dragkamp før EU denne uken vedtok direktivet, 348 mot 278 stemmer. Avgjørelsen innvarsler en ny tidsregning.

EU har trappet opp ambisjonene om å regulere den digitale økonomien. Den neste store kampen kan bli behandlingen av direktivet om e-handel.

