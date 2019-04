Denne skuespilleren bør få en gate oppkalt etter seg

Finnes det en plass eller gate som kan få navn etter Wenche?

BØR MINNES: En flik av Teaterparken fortjener å bære Wenche Kvamme sitt navn. Wenche fortjener å bli minnet der vi som er betatt av scenekunsten, ferdes, mener Kent Ove Eide. Foto: Paul S. Amundsen

Kent Ove Eide Fyllingsdalen

Mange tar nå til orde for at flere gater i Bergen må bli oppkalt etter kvinner.

Selvfølgelig fortjener både kvinner og Bergen det! Kanskje vi bør ære kvinner fra Bergen i første omgang?

Enkelte kjente personer har en gate oppkalt etter seg i hver eneste større by i Norge.

Det er kanskje en merkelig praksis, hva er vitsen med det? Den typen navning av gater, stjeler andres mulighet til å få sin velfortjente heder.

Men mens vi fabulerer om hvem i Bergen som fortjener denne ærefulle oppmerksomheten, er det slett ikke vanskelig å finne godt egnete kandidater.

Så jeg slår et slag for at vi begynner med en svært aktuell bergenser som i aller høyeste grad har satt spor etter seg i Bergen: Wenche Kvamme.

Hun døde dessverre 9. mars, 68 år gammel. En fabelaktig scenekunstner, i tillegg til film, tv, en meget god sanger og veldig mye annet. Ta en sjekk på Wikipedia, du vil få bakoversveis.

Jeg bare spør: Har vi en passende gate som kan bære Wenche Kvammes navn på en verdig måte? En plass?

Jeg tror Wenche selv ville blitt stolt og ydmyk. Jeg mener hun fortjener denne oppmerksomheten.

Hva med «en flik» i Teaterparken? Slik jeg ser det, vil det være det mest passende stedet i Bergen. Jeg vil tro at Wenche selv opplevde Den Nationale Scene som sitt andre hjem.

En del av Teaterparken fortjener å bære Wenches navn. Wenche fortjener å bli minnet der vi som er betatt av scenekunsten, ferdes.

Det er lov å håpe.

