Teater er viktig, men helse og sikkerhet kommer først

Jeg lytter gjerne til kritiske innspill, men blir oppriktig lei meg hvis noen tror at DNS vil tjene på koronautbruddet.

Vi måtte stenge teatret for å hindre smittespredning, skriver DNS-sjef Stefan Larsson. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Debattinnlegg

Stefan Larsson Teatersjef for Den Nationale Scene

Jeg er glad for at det er et engasjement rundt spørsmål knyttet til teaterets handlingsrom under koronapandemien, og at kulturlivets funksjon i krisetider fremheves.

At det er ulikt syn på hvorvidt teatre burde permittere ansatte eller ei, har jeg stor respekt for. Det er også naturlig at fagforeninger reagerer.

Det er likevel viktig for meg å tilbakevise påstander som noen er kommet med om DNS’ håndtering av situasjonen.

Vi er alle inne i en unntakstilstand, og situasjonen som teatrene står i, er kompleks. Jeg lytter gjerne til kritiske innspill, men blir oppriktig lei meg hvis noen tror at teatret vil tjene på koronautbruddet, eller at det er mangel på kunstneriske ambisjoner hos oss.

Som jeg tidligere har presisert, har alle beslutninger jeg har tatt vært tuftet på grundige vurderinger av hva som vil gagne DNS – og ikke minst publikum på lang sikt. Teaterlederne i Norge har jevnlige møter, og vi deler alle en bekymring for konsekvensene i et langt perspektiv.

Majoriteten av landets teatre har måttet permittere sine ansatte. For selv om restriksjonene mykes opp noe fremover, vil det nok ta svært lang tid før vi er tilbake i en normalsituasjon, der publikum fyller salene på storslåtte teateroppsetninger. Vi er fortsatt i starten av pandemien, ikke i sluttfasen.

Gjennom hele denne perioden har vi hatt støtte og tett dialog med Kulturdepartementet, Spekter og NTO, samt styret og de hovedtillitsvalgte. Målet er å få teatret gjennom denne krisen på den minste smertefulle

måten.

Da sjokkbeskjeden om omfanget og konsekvensene av koronapandemien kom i mars, ble det gjort grundige risikovurderinger og innkalt til drøftingsmøter med de hovedtillitsvalgte.

Vi måtte stenge teatret for å hindre smittespredning, og sammen med tillitsvalgte, styret, og i dialog med Kulturdepartementet, ble vi enige om å sende ut permitteringsvarsel til over 90 prosent.

Huset måtte stenge, og omstendighetene gjorde det etter vårt syn umulig å oppfylle teatrets formål: Å skape

scenekunst på høyeste nivå til et bredt publikum.

Ansatte som mottok permitteringsvarsel 13. mars, fikk varslingsfrist på 14 dager uten arbeidsplikt, med påfølgende lønnspliktdager frem til 24. april. I tillegg har de fått tilbud om å ta ut tariffbestemte friuker med lønn etter dette.

Samtidig har planen hele tiden vært å tilbakekalle skuespillere og andre medarbeidere gradvis, så snart vi hadde mer oversikt over situasjonen.

I mai kommer skuespillerne tilbake i 40 prosent. Hovedtillitsvalgte, avdelingsledere, dramaturger og flere andre fagressurser er også gradvis tilbake.

Dette for å ferdigstille smittevernrutiner for DNS, starte prøver som er tilpasset smittevernreglene, og iverksette ulike kunstneriske prosjekter.

Det mangler ikke på spennende kunstneriske ideer. Flere prosjekter er allerede i gangsatt. Det gjelder både innhold som er skreddersydd for digitale plattformer, og ulike løsninger for forestillingene vi har på vent. Men vi kan ikke produsere noe i full fart. I ukene fremover er arbeidet med å utarbeide og implementere smittevernrutiner førsteprioritet.

For det er helse og sikkerhet som er det aller viktigste. Hver dag får vi inn vanvittige rapporter, som viser oss hvor alvorlige denne pandemien er, og hvor heldige vi er, tross alt.

Jeg tror det først er i ettertid vi virkelig vil forstå omfanget av denne krisen. Da har vi også et mer helhetlig bilde å evaluere tiltak ut fra.