Naturen kan hjelpe oss ut av krisen

Koronapandemien er en total krise, hvor alle deler av samfunnet er berørt.

Debattinnlegg

Vidar Helgesen Tidligere klima- og miljøminister (H)

Fordi det moderne samfunn er preget av komplekse, uoversiktlige og til dels uforutsigbare sammenhenger, er det betryggende at både politiske ledere og folk flest nå lytter til eksperter.

Men pandemien bør også lære oss å lytte bedre til naturfaglig ekspertise. Da kan vi bedre forstå opprinnelsen til covid-19 og hvordan vi kan forebygge fremtidige pandemier. Og ikke bare dét: Naturen kan hjelpe både i den medisinske bekjempelsen av covid-19 og i den økonomiske gjenoppbyggingen.

For å forebygge og begrense fremtidige pandemier, er det nødvendig å gi naturen bedre plass i politikk og næringsliv, skriver tidligere klimaminister for Høyre, Vidar Helgensen. Foto: Alice Bratshaug

La oss begynne med opprinnelsen. Ifølge den amerikanske smittevernmyndigheten Center for Disease Control (CDC) stammer tre av fire nye infeksjonssykdommer fra dyr. Dyr er naturlige bærere av ulike virus, og de har sine naturlige leveområder.

Når vi gjør omfattende inngrep i slike områder, kommer vi i nærmere kontakt med ukjente virus. Å bygge ned natur øker dermed sannsynligheten for sykdomsspredning. Biologisk ekspertise har advart om at dette utgjør en raskt voksende trussel for global helse, sikkerhet og økonomi. Slike advarsler er vanskeligere å avfeie i dag enn for noen uker siden.

I de siste tiårene har vi sett stadig raskere tap av naturlige leveområder for arter – og med det økt spredning av sykdommer. Vi ser dette ofte i tropiske og subtropiske land, men det er heller ikke et ukjent fenomen i nordligere strøk.

For å forebygge og begrense fremtidige pandemier, er det nødvendig å gi naturen bedre plass i politikk og næringsliv. I handelspolitikken må vi stille krav til hvordan og hvorfra vi etterspør tømmer og trevirke, mineraler og andre naturressurser, og hvordan disse transporteres.

Private selskap må kritisk gjennomgå forsyningskjedene sine. Innkjøpspraksis både i offentlig og privat sektor må ta naturhensyn. På samme måte som selskaper nå begynner å rapportere om klimarisiko, må systemer på plass for rapportering om biorisiko.

Det er nemlig dårlig lønnsomhet i ikke å ta naturen alvorlig. World Economic Forum (WEF) spør årlig et tusentalls ledere om å rangere de største globale risikoer.

I årets rapport var de fem største klima- og miljørelaterte. I en annen rapport slår WEF fast at mer enn halvparten av det globale bruttonasjonalproduktet er avhengig av den samme, risikoutsatte naturen.

Motsatsen er at det har betydelig oppside å spille på lag med naturen. Landbruket, som gjerne fremhever behovet for økt nasjonal selvforsyning av mat, kan slutte å drive på en måte som bidrar til at ett av fire insekter har forsvunnet de siste 30 årene. Pollinering fra insekter er som kjent viktig for matproduksjon.

Et brennaktuelt eksempel fra havet er en test for covid-19 som er utviklet med et enzym fra mikroorganismer funnet på havbunnen, nærmere bestemt ved hydrotermiske skorsteiner ned til fem tusen meters dyp. I dette dypet har forskere funnet stoffer til behandling av kreft, betennelser og nevrologiske skader.

Interessant nok er dette også områder med mineralforekomster som gir håp om mineralutvinning på havbunnen som en ny, stor havnæring. Og ja, her finnes det muligheter, men det er også grunn til varsomhet: Vi vet fremdeles svært lite om disse fascinerende leveområdene, hvilken rolle de spiller for planeten og hvilke muligheter de gir.

Kanskje er verdien for menneskeheten av genmaterialene her større enn verdien av mineralene. Vi vet ikke, men det er nettopp noe av det vi bør lære av covid-19: Hvis vi skaffer oss kunnskap og bruker den til å spille på lag med naturen, kan vi høste store gevinster.