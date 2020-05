La fylkespolitikerne bestemme i fred

Vestland fylkeskommune har gjennomført en god og ryddig NTP-prosess.

Publisert Publisert Nå nettopp

Norges Lastebileier-Forbund har lenge vært tydelig på at vi ikke ønsker bro over Bjørnafjorden, skriver regionleder Jan Ove Halsøy. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Jan Ove Halsøy Regionsjef i NLF, region fem

Vi i Norges Lastebileier-Forbund ble mildt sagt overrasket da vi så prioriteringene til Statens vegvesen for Vestland. Gigantbro over Bjørnafjorden prioriteres fremfor liv og helse. E16 Bergen–Voss og E134 Haukeli var nærmest utelatt.

Hvorfor? Jo, fordi samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet tydeligvis er viktigere enn folks liv og helse.

Da innstillingen til fylkesrådmannen kom, var derimot rassikring og satsing på veiene mellom fjordene prioritert. Liv og helse først.

Les også Nå jobbes det med å få Hordfast inn på prioriteringslisten

Det store diskusjonstemaet blant fylkespolitikerne ble selvsagt gigantbroen. Vi reagerer sterkt på utspill og ordbruk fra enkelte av broens tilhengere.

Med høylytt røst snakkes det om manglende tillit til fylkesrådmann og fylkespolitikere som ikke deler deres synspunkt. Slikt hører ikke hjemme i en demokratisk prosess.

Sist ute er statsminister Erna Solberg. At hun prøver å påvirke NTP-prosessen i Vestland med sin støtte til broen, er uhørt. Hun burde heller gitt sin støtte til både bro og E16. Det er hennes regjering som råder over pengesekken.

NLF har lenge vært tydelig på at vi ikke ønsker bro over Bjørnafjorden. Indre trasé kan kombineres med arm til Bergen fra E134. Denne løsningen gir sårt tiltrengt næringsområde i tidl. Fusa kommune, eksempelvis til ny havn for Bergen.

Fortsatt fergedrift er også et alternativ, men da med hyppige fergeavganger og nattferger.

Les også Podkast: Har Erna Solberg nettopp sagt at Hordfast må kome?

Nye momenter gjør det etter naturlig å revurdere gigantbroen. Her er noen:

Vi oppfordrer våre politikere i fylkestinget 12. mai om å stå fast på innstillingen som det ble flertall for i fylkesutvalget.