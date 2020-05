Derfor elsker vi Norge

Allemannsretten, likestilling og tillitssamfunnet. Dette svarte leserne da BT spurte hva de elsker ved Norge.

I år blir det en helt annerledes 17.mai-feiring. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

Allemannsretten

Foto: Elias Dahlen (illustrasjonsfoto)

Einar Karlsen:

Allemannsretten er litt som selve friheten – du legger kanskje ikke merke til den før du mister den.

Tilgang til natur, sjø og villmark er ikke er en selvfølge. Jeg husker de mange skiltene med «adgang forbudt» og «privat», som møtte en stadig mindre optimistisk barnefamilie på oppdagelsestur nedover i Europa. Alt er gjennomregulert og/eller privatisert.

Einar Karlsen Foto: Privat

I Norge har vi mer plass, men den såkalte allemannsretten er like fullt et unikt prinsipp som sikrer alle et lite stykke Norge. Mang en forbitret grunneier har måttet rive gjerder for å sikre allmuen adgang eller gjennomgang.

Nordmenn er heldige som kan nyte natur til fjells og ved sjøen uten å møte piggtråd og stengte porter. Ordningen gjenspeiler det solidariske og inkluderende Norge vi er så glad i: Vi har et vakkert land, og det er for alle nordmenn. Og noen turister.

Hvor verdifull allemannsretten er, forstår en virkelig i møte med utlendinger. Det er ikke fritt for at undertegnede blir en smule kry når tyskere og nederlendere skryter av hvor flinke vi er til å dele på tilgangen til fjell og fjord. Samt en smule skamfull over at en selv er altfor lite ute.

Sett pris på allemannsretten, bruk den og vern om den!

Dugnad

Foto: Ørjan Deisz (illustrasjonsfoto)

Iris Terese Rossnes:

Noe av det jeg liker med landet vårt, er at jeg føler meg sett og hørt. Jeg føler meg trygg. Jeg ønsker å bruke min tid til å være takknemlig for de som styrer landet, de som jobber i helsevesenet, de som jobber på apoteket, bøndene som lager maten min, og de som vasker.

Ikke minst de fantastiske lærerne og andre som gjør at mine barn kan ha tilrettelagt læring under en krise. Dere er virkelige helter.

Iris Terese Rossnes Foto: Privat

Dere som kjører medisiner, dere som tømmer bosset ditt og dere som kjører bussen din. Alle disse er helter i mine øyne.

Nå er snart årets fineste dag her. 17. mai. En dag jeg har elsket så lenge jeg kan huske. En dag med folkeliv, buekorps, glede og feiring av verdens flotteste land. Og så må man ikke glemme is. I år vet vi ikke helt hvordan det vil bli, men jeg ser lysglimt i enden av tiltak.

Jeg hører og ser buekorps som endelig får vise seg frem, og med disse kommer håp og glede, minner og en tåre i øyekroken. Dette har aldri i min tid betydd mer enn nå.

Det betyr vår, 17 mai, landet vårt og alt vi står for. Det betyr feiring i en annen hverdag. Det betyr så utrolig mye. Det betyr alt. Stå på Norge, vi klarer dette.

Inkludering

Foto: Per Løchen / Scanpix (illustrasjonsfoto)

Randi Tyvold Drange:

Jeg tenker ofte at det er godt at min datter er født i Norge.

Ikke alltid har jeg vært like takknemlig for det. Det skal jeg innrømme. Kampen som finnes der ute for mennesker som har spesielle behov, er til tider svært, svært krevende. Selv i Norge.

Men av og til må vi ut av vår egen boble for å forstå at det vi har, faktisk er veldig mye. Barn som fødes i dag, og som har spesielle utfordringer, blir hentet inn i systemet allerede fra fødselen av. Helsesøster, lege, barnehage og spesialpedagoger står parat for å bidra.

Randi Tyvold Drange Foto: Privat

Barnepsykiatrisk gjør en fantastisk jobb, de forskjellige støtteordningene i diverse foreninger likeså.

NFU, Autismeforeningen, Downs-foreningen, CP-foreningen – ja, talløse foreninger er etablert for å kjempe kampen for mennesker som trenger støtte og hjelp. Tilpasset skole, ofte med egne støttelærere.

Flere og flere bedrifter som tar imot mennesker med nedsatt funksjonsevne, etableres. Kommuner og offentlige etater inkluderer mennesker som trenger et tilpasset arbeid. Alt dette er privilegier vi kanskje tar for gitt.

Kulturen

Foto: Theodor Kittelsen / Google Art Project (illustrasjon)

Caroline S. Lehmann:

Når ein har vorte kjend med andre land i verda, og når ein har vore vert for tusenvis av turistar i Noreg, går det opp for ein kva som gjer Noreg til eit land det er godt å leva i.

Dei som vitjar landet vårt, ser etter naturen. Men for oss som lever her, er det kulturen – det menneskeskapte - som gjer landet så godt og heimsleg. Det er korleis me har utvikla dette samfunnet dei siste 1000 åra til å verta eit land med like rettar, like sjansar og små forskjellar.

Caroline S. Lehmann Foto: Privat

Adelen har aldri vore sterk her, og restane kvitta me oss med for 200 år sidan. Me har fått til eit samfunn med politikarar som arbeider for det beste for landet, slik dei ser det. Me har ei fungerande fjerde statsmakt, og staten har teke oppgåva med å sikra oss på alvor. Me treng ikkje sjå oss over skuldra når me er ute blant folk.

Den tilliten me har til kvarandre er eineståande, og den må me arbeida for å halda på.

Og det er godt fordi det er det landet ein kjenner at ein høyrer til. Ingen andre stader veit alle kva som skjedde i 1349, og i ingen andre land veit alle kva som kjem etter «Peer, du lyver».

Det er norsk kultur, det gjer landet godt og mitt.

Frivillighet

Foto: Paul S. Amundsen (illustrasjonsfoto)

Valentina Tsepeleva:

Ja, vi elsker dette landet, som verdsetter ferdigheter og pågangsmot så høyt.

Hva mener jeg med det? Jo, alle setter virkelig pris på hverandre. Ta festivalene som eksempel. Atmosfæren er vennlig og støttende, ja, nesten som en familie. Og hvis du viser deg frem, og gjør det du skal, så blir du møtt med tillit og ansvar.

Akkurat dette skjedde meg. Fra brannvakt til vakt ved forestillinger, og til slutt som prosjektkoordinator.

Valentina Tsepeleva Foto: Privat

Norge, og Bergen spesielt, har gjort meg «festivalavhengig». Her finner man festivaler for en hver smak. Dans, teater, film, humor, internasjonal musikk, ja, til og med øl-, whisky- og matfestivaler.

Men favoritten min er Nattjazz! Jeg er trolig den eneste i verden med en Nattjazz-tatovering, og jeg er kjempestolt av den.

Jeg elsker måten nordmenn gir deg sjansen til vise talentene dine. Viser du deg tilliten verdig, får du ansvar i retur.

Det er en kjempegod følelse når noen har troen på deg. Takk for det, Norge!

Tillitssamfunnet

Foto: Lise Åserud (illustrasjonsfoto)

Chase Alexander Jordal:

Noe av det beste med Norge er nok noe vi lett kan ta for gitt: det unike tillitssamfunnet.

Begrepet brukes gjerne i festtaler, men jeg tror ikke alle virkelig forstår betydningen av det. Det er lett å ta for gitt, med mindre man har bodd et sted hvor denne grunnleggende tilliten faktisk mangler.

Chase Alexander Jordal (Sp) Foto: Eirik Brekke

Det er som Rudyard Kipling skrev: «What do they know of England, who only England know?» For å forstå hva som er spesielt med sitt eget land, må man kjenne til forholdene andre steder.

Selv er jeg født i Bergen, men min mor er amerikaner. Kort tid etter at jeg ble født, flyttet vi til USA. Det var et fint sted å vokse opp, men det var først da jeg var «hjemme» en tur i USA i tidlige tenår, at jeg virkelig forsto hvor annerledes dette landet var fra Norge. Det som slo meg, var hvor utrolig redde folk var for hverandre. Frykt preget nyhetene, og barn ble opplært på skolen at de måtte passe seg for «stranger danger» over alt.

Min far fra Bergen mente nok at dette smakte av overbeskyttelse og paranoia. Mens for min mor var det å være noe annet enn forsiktig, et tegn på at man var naiv.

Det skal sies at i USA er fordommene mot norskættede at de er altfor godtroende. Denne godtroenheten er forståelig, når man tross alt kommer fra et samfunn og en kultur som det norske. Et samfunn med små forskjeller, der vi kan ta oss råd til å stole på hverandre. Tillitssamfunnet er noe av det beste med Norge.

Vi må verne om det.

Menneskene

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (illustrasjonsfoto)

Gabija Lukoševičiūtė

Ulykkelig i et av verdens beste land å bo i? Det var meg. Jeg er fra Litauen og kom til Norge (mer presis – Bergen) som utvekslingsstudent for et pår år siden.

Da jeg kom hit i begynnelsen av januar, trodde jeg at jeg behersket språket. Men da jeg snakket med bergensere, skjønte jeg at dette var feil. Helt ærlig var førsteinntrykket ikke så strålende. Ikke fikk jeg se den fine naturen, og på grunn av det uendelige regnet, satt jeg på rommet mitt. Mens de andre utvekslingsstudentene nøt livet, var alt jeg så det som manglet.

Gabija Lukoševičiūtė Foto: Privat

Først lurte jeg på om bare tilstedeværelsen min var irriterende nok til å ikke begynne en samtale. Jeg trodde aldri jeg kom til å finne venner her, eller det noen gang kom til å slutte og regne.

Men alt fikses med tid, litt innsats og flaks. Som Iron and Wine sier i en av sine sanger: «I may say I don’t belong here, but I know I do».

Få av dem som var på utveksling samtidig med meg, utviklet et så nært forhold til dette landet. Jeg lyktes med å skaffe meg en jobb og norske venner – som jeg har oppdaget egentlig er veldig hyggelige og pratsomme, og alltid hjelper når det trengs.

Det jeg liker best med dere nordmenn, er at man virkelig kan stole på dere. Jeg føler meg veldig trygg i Norge. Og selv om dere virker avslappet (etter min mening er det veldig positivt – vi litauere stresser alt for mye), kan man alltid stole på at avtaler holdes.

Likestillingen

Foto: Morten Uglum (illustrasjonsfoto)

Johannes Banggren

Norge er et fritt og godt land, og jeg er stolt av å kunne kalle meg norsk. Det er mange grunner til det, men likestilling er en av de viktigste faktorene.

Det at alle nordmenn har like muligheter til å forme sitt eget liv, har gitt oss som samfunn mange fordeler. Mange nordmenn mener nok at olje har hatt den største innvirkningen på at vi i dag er en usedvanlig sterk velferdsstat. Det har uten tvil vært en avgjørende bidragsyter til Norges velferd, men inkludering og likestilling er kanskje det som gjør at vi er et av verdens mest velutviklede samfunn.

Johannes Banggren (H) Foto: Privat

Kvinner og menn er forskjellige, og hvert eneste menneske er unikt. Så selv om vi er biologisk og sosialt sett ulike på mange områder, burde alle få de samme mulighetene. Faktum er at ingen land i verden har et fullstendig likestilt samfunn, og en kan spørre seg selv om det i det hele tatt er mulig. Men vi vet at land som har mer likestilling, er lykkeligere og mer bærekraftige.

I dag har vi tre kvinner som leder de tre statsmaktene i Norge, noe som gir et godt bilde på hvor langt Norge har kommet i likestilling mellom kjønnene. Jeg er takknemlig for at jeg er fra et land med frihet, demokrati og muligheter. Det tar mange nordmenn nærmest for gitt.

Jeg er også glad for at jeg lever i et land som ikke bare kjemper for likestilling for seg selv, men også hjelper mennesker i andre land til å få dyrebare muligheter. Derfor er likestilling muligens den største suksesshistorien til Norge.

