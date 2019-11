Jeg er sjokkert over ødeleggelsene på Fløyen

Dette er ren og skjær vandalisme.

For mindre enn 2 timer siden

ANLEGGSOMRÅDE: Fløibanen AS står bak utbyggingen ved Skomakerdiket, som blant annet omfatter en varmestue på 80 kvadratmeter, i tillegg til et stort overbygg. Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Paul Shaw London

VANDALISME: Britiske Paul Shaw har et nært forhold til Bergen. Da han så hvordan Skomakerdiket så ut etter at utbyggingen der hadde startet, ble han sjokkert. Privat

I nesten 40 år har jeg besøkt Bergen tre eller fire ganger i året. Jeg er oppriktig glad i Bergen og kjenner byen godt. Men under mitt siste besøk ble jeg regelrett sjokkert og lei meg over den nesten fullstendige ødeleggelsen av Skomakerdiket og området rundt.

Dette var en av de virkelige perlene i Bergen. Kun få minutters gange unna sentrum fant man et sted like vakkert som det var fredfullt. Nære, men likevel fjernt fra dagliglivets kjas og mas. Uansett årstid var atmosfæren ved Skomakerdiket magisk.

Nå er den følelsen borte. Anleggsmaskinene har skjært gjennom naturen, utvidet området rundt vannet og gjort plass for nye bygninger. Arbeidet har endret et vakkert naturområde til noe menneskeskapt og kunstig. Mens tidligere utvikling er gjort trinnvis og i pakt med naturen, er dette ren og skjær vandalisme.

I seinere år har det vært en uheldig utvikling i Bergen for å øke fortjenesten fra masseturismen. Kvantitet er ikke alltid en erstatning for kvalitet, selv om man tjener penger på det. Jeg har forståelse for at Fløibanen AS ønsker å utnytte sine muligheter, men hva har Bergen kommune tenkt?

Deres rolle er å sikre at en utbygging ivaretar og beskytter det som er mest verdifullt for samfunnet og miljøet. Dette er en enorm tillitssvikt.

De ansvarlige for denne kulturelle vandalismen burde skamme seg dypt. Hvis ikke bergenserne er forsiktige, vil de en dag våkne opp og oppdage at de bor i Disneyland.

Publisert 1. november 2019 14:43