Hva skal vi synge om i mai 2021, Europa?

For å gjette hvordan korona vil prege Melodi Grand Prix, må vi vende oss til fortiden.

Årets vinner av den norske MGP-finalen, Ulrikke Brandstorp, fikk aldri muligheten til å forsvare de norske fargene i den internasjonale finalen. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Bård Norheim Professor i teologi, NLA Høgskolen

I kveld, lørdag 16. mai, skulle årets Melodi Grand Prix-finale blitt avholdt i Rotterdam. Men på grunn av koronakrisen blir det ingen finale i år. Hva skal vi da gjøre? Vel, vi kan drømme oss ett år frem i tid, til MGP-finalen i 2021. Blir det underholdning «as usual» eller pompøs poesi om våre felles erfaringer med krisen?

Kanskje kan du allerede høre for deg den svulstige, kypriotiske powerballaden «Stay home – stay safe»? Eller Nord-Makedonias subtile plagiering av High School Musical-hiten «We’re all in this together», med minst én korist i bar overkropp og med saksofon?

Kan Belgia overraske med en mollstemt disco-låt, med den lett filosofiske tittelen «Freedom Square»? Og ikke minst: Vil Norge stille med bunadskledde dansere og en energisk Alexander Rybak, som joiker låten «Dugnad to the people»?

Bård Norheim Foto: NLA

Nei, det er ikke så lett å vite hva denne krisen har lært oss å synge om. For hvilket felles, samfunnsbyggende gode er det egentlig koronakrisen har minnet oss om verdien av? Er det trygghet eller frihet? Tillit eller lojalitet? Fellesskap på tvers eller hver kohort for seg? Menneskeverd eller naturvern?

For å finne svaret, må vi tilbake til forrige gang Europa hadde lagt bak seg et år med store omveltninger. MGP-finalen i Zagreb 5. mai 1990 speilet de kollektive erfaringene som på dramatisk vis forandret Europa året i forveien: Berlinmurens fall og åpne grenser.

Østerrike forkynte at det ikke lenger fantes noen murer. Det tyske bidraget – «Frei zu leben» – oppfordret til å rive ned alle usynlige murer. Irland kom på andre plass med en optimistisk pub-ballade, der det gikk sport i å nevne flest mulig byer og steder i Europa. Ketil Stokkan inviterte til lystig marsj på Brandenburger Tor.

«Her står vi på Brandenburger Tor, hånd i hånd som om det var i går», sang Ketil Stokkan under MGP i 1990. Foto: Knut Snare / Aftenposten

Min personlige favoritt er likevel det finske bidraget med gruppen Beat. De fire puddelrockerne delte sisteplassen med Stokkan, og med krøllpermanent-utgifter på nivå med Luxemburgs BNP sang de alvorstungt og mollstemt: «Fri, hvem av oss är fri? Fri att tänka själv, att ärligt och stolt vara den vi är, whoa ...”

Hva så med den italienske vinnerlåten, Insieme: 1992 («Sammen: 1992»)? Låtskriver og artist Toto Cutugno lovpriser Europa som en kvinne uten grenser – «donna senza frontiere» – der vi alle skal leve i frihet. «Insieme, unite, unite Europe», messes det ekstatisk i refrenget.

Det litt kryptiske tillegget i tittelen – : 1992 – er et frempek mot den forventede oppstarten av EU. Spoler vi frem til dagens politiske klima, fremstår det riktig så eksotisk at det skulle komme en EU-hyllende MGP-vinner fra Italia. Selv om EU har sterke italienske røtter, så ser koronakrisen ut til å ha forsterket EU-skepsisen i Italia.

Et fellestrekk ved tekstene i finalen er bruken av personlig pronomen. Det er som om Halldis Moren Vesaas svever som en hviskende ghostwriter under den felleseuropeiske himmelhvelvingen: «Det heiter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det vi.»

I 1990 var det tydelig for alt og alle at frihet er et felles gode. Men der «krisen» i 1989 brakte kollektiv jubel og forventning, er den pågående krisen et møte med verdens usikkerhet og vilkårlighet.

Da er det verdt å merke seg at ordet «krise» kommer fra det greske ordet krisis og beskriver en skjebnesvanger hendelse eller forandring, som kaller på vår evne til å utøve individuell og kollektiv dømmekraft. Kanskje er det nettopp denne evnen som skal prøves fremover? For hvilke felles goder som vil bli hyllet i mai neste år, avhenger av hva vi gjør i dagene som kommer.

Mitt fremste ønske for MGP-finalen i mai 2021 er derfor at vi får symfoniorkesteret tilbake. Det kan tjene som bilde på et samfunn som prøver å balansere verdien av tidvis konkurrerende felles goder.

Orkesteret er et sammensatt fellesskap der rekken av instrumenter er ment å utfylle hverandre nettopp ved å bryne seg mot hverandre, uten at hvert «individ» taper sin egen «stemme.» Det minner oss om viktigheten av å lytte til de andre «stemmene», for at det skal kunne bli stor musikk.

I et orkester øver en på både individuell og kollektiv dømmekraft. Kanskje kan symfoniorkesterets tilbakekomst være det håpet vårt samfunn trenger for å navigere etter krisen? Det høres muligens svulstig ut, men det er tross alt Melodi Grand Prix vi snakker om her.