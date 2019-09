La oss slippe jul i butikkene i september

Vi blir lei av altfor tidlig julestemning.

HØST: Jeg har lyst til å kunne glede meg til jul, men uten å se den i butikkene nå, skriver Kari Iden Andersen. NTB Scanpix

Debattinnlegg

Kari Iden Andersen Ytre Sandviken

For mindre enn 30 minutter siden

Hvert år viser det seg at enkelte butikker, som Plantasjen, for eksempel, begynner med juleting i slutten av september. Det er dessverre flere butikker som følger opp dette, og plutselig er det jul overalt, men ikke til veldig stor glede for alle.

Jeg elsker julen, men vi blir lei av altfor tidlig julestemning. Vi mister høstens gleder og farger, og det synes ikke jeg er riktig. Hver årstid har sin sjarm.

Les også «Tidlig jul» gir milliardgevinst: – Kunne solgt julebrus hele året

Jeg har lyst til å kunne glede meg til jul, men uten å se den i butikkene nå. Jeg tror faktisk at handelsnæringen vil tjene mye mer, om de venter med julevarene til november. Da er vi klare for juleshopping.

Nå er vi ikke det.

I år håper jeg at vi får slippe å se jul i handelsnæringen i slutten av september, slik vi har gjort de siste årene. Vi har julehuset på Bryggen. Dere får gå der.

La oss få beholde høsten med glede og forventning til julen. Det er nok mange enige i.

Jeg ønsker alle en fin høst.

Publisert 24. september 2019 14:41