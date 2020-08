Vi er stolte over å tilhøre en generasjon som tør å si fra

Som minoritetsungdommer føler vi Sians hatefulle retorikk på kroppen.

Stopp islamiseringen av Norge (Sian) holdt lørdag en markering på Festplassen i Bergen. Politiet brukte tåregass mot mot motdemonstrantene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Sarah Zahid og Katja Busuttil Medlemmer i Unge Venstre

I kjølvannet av debatten om Sian-demonstrasjonen i Bergen i helgen, har det igjen dukket opp viktige problemstillinger om ytringsfrihet og rasisme. Vi tar tydelig avstand fra bruk av vold og fysiske andrep fra demonstranter eller tilskuere. Vi er også kritiske til politiets bruk av tåregass mot demonstrantene.

Sian er en anti-islamsk gruppe som sprer ekstrem og hatefull retorikk mot muslimer. Sian-lederen er tidligere dømt for hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen (straffelovens paragraf 185). Han er tidligere dømt for å kalle unge muslimer for «seksualpredatorer» og «morderzombier». Likevel får Sian tillatelse til å stå midt på torget i Bergen og snakke om deportering av muslimer.

Som minoritetsungdommer føler vi Sians hatefulle retorikk på kroppen, og vi forventer at myndighetene prioriterer vern av minoritetsgrupper fremfor å beskytte Sians ytringsfrihet. Vi er stolte over å tilhøre en generasjon som tør å si fra; en generasjon som kollektivt slår ned på alle former for diskriminering.

Det er viktig og demokratisk med en realistisk representasjon av minoritetsbefolkningen i Norge, skriver Sarah Zahid (fra v.) og Katja Busuttil. Foto: Privat

Vi kommer imidlertid ikke i mål før alle deltar. Løsningen er ikke å bruke pekefingeren, kalle hverandre rasister eller lettkrenkelige, men å anerkjenne at vi som samfunn aktivt må foreta en holdningsendring.

Som alle andre barn leste vi eventyrbøker, lekte med dukker og fantaserte om å være både prinsesser og politikere. Heltinnene liknet imidlertid ikke på oss.

Askepott var blond, Barbie var blond, politikerne liknet ikke oss og appellerte ikke til oss. Vi fikk ikke være Lucia i klassen. Heksene i eventyrfortellingene hadde svart, krusete hår og store, krokete neser.

I tillegg ble vi eksponert for negativ medieomtale om mennesker med samme bakgrunn som oss. På denne måten ble vi frarøvet vår identitet. Vi ble definert av eksterne krefter og begynte å tro på merkelappene selv.

Forskning viser at personer med innvandrerbakgrunn kommer til orde i to prosent av alle medieoppslag. Dette er likt som i 2009, selv om innvandrerandelen i befolkningen har økt betydelig siden da.

Vi står følgelig overfor en underrepresentasjon. Verre er det at det også foreligger en misrepresentasjon.

Medieanalyser viser at kriminalsaker fortsatt dominerer omtalen av innvandrere som problempersoner. En av fire artikler om innvandrere handler om kriminalitet. Ikke overraskende bidrar dette til å skape negative holdninger til innvandrere hos majoritetsbefolkningen.

En motgift er at mediene fremmer nordmenn med innvandrerbakgrunn som har bidratt med verdiskapning i samfunnet. Eksempelvis forfatteren Zeshan Shakar, som har skapt skrive- og leseglede hos mange minoritetsungdommer.

Et annet eksempel er vår egen partifelle, kulturminister Abid Raja, som har klatret til topps, til tross for en tøff oppvekst. Hans historie og suksess er til inspirasjon og motivasjon for mange ungdommer med innvandrerbakgrunn.

En tredje inspirasjonskilde er Shahid Rasool. Han er tidligere straffedømt og tidligere kampsportutøver, og bruker i dag mye av fritiden sin på å hjelpe unge som vil slutte med kriminalitet.

Vi kan også tjene på at mediene innhenter kommentarer fra fagpersoner med minoritetsbakgrunn, fremfor å kun bruke de velkjente norske stemmene. Å se leger og advokater som kilder i avisartikler, skaper realistiske assosiasjoner til

minoritetsbefolkningen i Norge.

Det er viktig og demokratisk med en realistisk representasjon av minoritetsbefolkningen i Norge. For når en av fire artikler om innvandrere handler om kriminalitet, skaper det fordommer mot oss med minoritetsbakgrunn.

Det fører til at vi må bruke ekstra tid og energi på å overbevise folk om at vi er alminnelige nordmenn som lever alminnelige liv – enten det er i jobbintervju, på studiet, eller i en diskusjon med en bekjent eller fremmed på gaten.

Misrepresentasjon er destruktivt for et mangfoldig samfunn. Det er krevende å konfrontere diskriminering, og det påvirker minoriteters vilje til å delta i den offentlige debatten.

Det er viktig å løse eksisterende problemer på en plattform hvor alle innbyggere er like mye representert. Det er et tosidig ansvar.

Sian sin oppslutning reflekterer mangeårig feilfremstilling av minoriteter og viser viktigheten av å inkludere minoritetsstemmer.

Minoriteter har et klart ansvar for å ta debatter som handler om dem. Men først må majoriteten og de store avisene skape en inkluderende arena, hvor underrepresenterte stemmer blir hørt, ikke neglisjert.