Donald Trump får fire nye år

Redneck lives matter.

Donald Trump vart denne veka formelt presidentkandidat for det republikanske partiet i haustens USA-val. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Endre Kleiven Skribent

Hausten 1996 stod eg langs den amerikanske landevegen og speida etter bussen. Ei lang stripe asfalt, slik du har sett på film. Eit år på high school skulle ta fatt. Bussen kom frå fjella, eg var siste stopp på vegen.

Sjåføren var ikkje vand med denne utvekslingsstudenten som stod der attmed vegbana i ny og ne, dei dagane eg ikkje fekk haik til skulen på anna vis. Det blei mange 60-meters løp det året. Gamle, gule skulebussar har lang bremselengde.

Første gong eg steig om bord, var det ingen ledige seter, alle hadde ein ransel på nabosetet, alle sov i setet eller stirra ut av vindauget. Eg sette meg i trappa bakerst i bussen. På neste tur peika eg ut den yngste om bord, han turde ikkje forsvare nabosetet sitt. Vi snakka aldri saman det året.

Endre Kleiven Foto: Privat

Bussen freista eg å unngå. Dei var ikkje var heilt som meg, desse elevane busett ved foten av Sierra Nevada. Nokre av dei hadde godt over ein time kvar veg til skulen. Heimstaden var ofte ein trailerpark, ei campingvogn eller eit falleferdig hus. Langt vekke frå styresmakter og andre naboar. På tomter med skilt som seier du blir skoten om du set foten på feil side av gjerdet.

Det var dei fattigaste som tok bussen, dei andre køyrde truck. Dei færraste hadde ambisjonar om vidare skulegang. Forsvaret rekrutterte mange.

På skulen hang dei saman, slik vi andre hang med våre likesinna. Dei kule på eit lunsjbord, nerdane på eit anna. Tydeleg samanheng mellom sosial status og tilhøyre. High school har strenge psykologiske reglar for slikt. Vi kalla dei for rednecks og hicks. Dei hadde Wrangler-bukser med tobakksboks i baklomma, trucken hadde sørstatsflagg i bakruta.

I 1996–97 gjekk Endre Kleiven på Reedley High School. På biletet ser du årbokbiletet frå skulekatalogen. Foto: Privat

Det var 1700 elevar på skulen vår, men dei kvite var komne i kraftig mindretal dei siste tiåra. California har fått mange meksikanske immigrantar. Det er desse ein no skal stengje ute med mur. Dei «ferskaste», som ikkje snakka engelsk, blei kalla wetbacks, våte på ryggen etter å ha sumd over Rio Grande. Ein av dei sat attmed meg i engelsktimen. Eg hjelpte han med leksene, ikkje lett å klare slikt når ein ikkje beherskar språket. Han stod.

For å bestå eit fag måtte ein oppnå ein fastsett poengsum. Lekser, prøver og eksamen gav alle poeng. Hermetikk og. Ein dag på slutten av skuleåret var det «extra credits day».

Eg gløymer ikkje synet den morgonen eg gjekk over skuleplassen, og såg hundrevis av elevar med bereposar med mat. Hermetiske bønner blei donert til fattige. Betalinga var poeng som kunne brukast i eit valfritt fag. For mange sikra det vitnemålet.

Du har sikkert sett videoar av desse veljarane til Trump, henta frå hans massemøte. Menn og kvinner som nærast blir latterleggjort med sine utsegn som vitnar om manglande allmennkunnskap. Det er dei mest ekstreme du ser.

Det er hundretusenvis av andre. Fattige kvite som framleis bur i trailerparks og falleferdige hus, med skilt som seier at dei skyt deg om du ringjer på. Meiningsmålingane fangar ikkje opp desse. For oss utanfrå er det eit alternativt USA det er vanskeleg å forstå omfanget av.

I november går min «Class of 97» til valurnene, medan barna deira no går på Reedley High School. Kanskje køyrer dei same bilen som foreldra, kanskje har dei tatt ned flagget i bakruta. Lite har endra seg, sjølv om alle later å ikkje forstå korleis dagens politiske klima kunne skje. Dei var der heile tida, vi såg dei då, men vi såg vekk. Slik alle samfunn alltid har behandla dei ein kjenner seg betre enn.

Med Donald Trump har dei fått ein president som snakkar eit politisk språk dei forstår. Ein president som snakkar til dei. Det har dei ikkje hatt sidan Ronald Reagan. Donald Trump blir attvalt til fire nye år.

