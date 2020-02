Kutt momsen på mensen

På tide å følge etter, Norge. Nå må det bli momsfritak på bind og sanitærprodukter.

Publisert Publisert Nå nettopp

KREVER TILTAK: Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen mener at regjeringen må gjøre momstiltak når det kommer til livsviktige legemidler, hygiene- og sanitærartikler. Foto: Shutterstock/Scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Jeron Joseph Leder for Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen

Norge deler opp momsen vår i tre klasser. De generelle varene har 25 prosent moms, næringsmidler har 15 prosent, og den reduserte meravgiften ligger på 12 prosent.

Mat og alt annet som er spiselig, som pastiller, tyggegummi og helsekostpreparater, inngår i 15-prosentklassen. Legemidler, bind og tamponger har derimot 25 prosent.

Det betyr at man må betale mer moms på livsviktige legemidler og hygiene- og sanitærartikler, enn en flaske med sukkervann, eller en pølse fra bensinstasjonen.

Jeron Joseph (Ap) Foto: Privat

I 2016 gikk en gruppe med kvinner til sak mot staten New York, som ikke har salgsskatt på andre legemidler, som medisiner, bleier og inkotinentsbind. Søksmålet baserte seg på at momsen på tamponger var kjønnsdiskriminerende.

Saken vant frem, og 1. september 2016 ble det ulovlig å kreve salgsskatt på tamponger, bind og kvinnelige sanitærartikkeler i staten New York.

Land som England, India, Australia, Tyskland, Canada og tidligere nevnte New York i USA, har fjernet, eller kraftig redusert, momsen på tamponger og bind.

Statssekretær i Finansdepartementet, Magnus Thue, er på sin side uenig i at man bør innføre momstiltak på bind og tamponger.

Statssekretæren uttrykker at moms på varer skal finansiere velferden vår. Videre blir det uttrykt at det ikke er noen planer om å sette unntak for det som isolert sett kan være sett på som et godt formål.

Vi i Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen mener at regjeringen må fjerne momsen på livsviktige legemidler, hygiene- og sanitærartikler. På denne måten kan Norge etterfølge en rekke andre land, som allerede har gjort denne typen tiltak.

Publisert Publisert: 23. februar 2020 08:15