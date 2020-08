Ja til elsparkesykler

Byrådets kamp mot elsparkesyklene vil for ettertiden fremstå som bakstreversk og gammelmodig.

Elsparkesykler er et svært effektivt og miljøvennlig fremkomstmiddel, skriver innsenderen. Foto: Hedvig Idås

Debattinnlegg

Christopher Andreas Brun Bergen sentrum

En av sommerens store saker er diskusjonen om elsparkesykler. Byrådet roper på forbud, påbud, reguleringer og mer statlig styring. Når støvet har lagt seg og for ettertiden, vil byrådets kamp mot elsparkesyklene fremstå som bakstreversk og gammelmodig.

Elsparkesykler er miljøvennlig og fremtidsrettet mikrotransport. De er et svært effektivt fremkomstmiddel med et viktig konkurransefortrinn fremfor buss, bane og bysykler: Man kommer seg helt fra A til B.

Buss, bane og bysykler fordrer at man først kommer seg til en holdeplass eller et stativ, som kan være i helt motsatt retning av der man skal. Så må̊ man gå av på en holdeplass, eller sette bysykkelen i et stativ, som også̊ kan være ganske langt fra dit man skal.

Rett som det er, er også stativet fullt, og man må søke opp neste ledige stativ for bysykler, som kan være enda lenger unna stedet man skal til. Til sammenlikning er elsparkesyklene uovertrufne.

I tillegg kommer det at det ikke er noe ventetid. Elsparkesykkelen kjører når du er klar. De finnes overalt, og man kommer direkte fra dør til dør.

Argumentet om kommunal grunn, og at man derfor ikke kan sette fra seg sparkesykkelen der, holder ikke. Slik tilfeldig og midlertidig bruk av offentlig fortau er en vel etablert rett og sedvane.

Skulle det argumentet blitt lyttet til, ville det altså være ulovlig for meg å parkere sykkelen min på et kommunalt fortau, uten først å ha innhentet kommunal tillatelse?

Jeg vil og minne om at dette er 100 prosent privat finansiert kollektivtransport. Helt uten offentlige subsidier. Det er egentlig helt enestående for å være et transportsystem.

Brukerne betaler alt, og det er private bedrifter som driver virksomhetene. Her trengs tydeligvis ikke store fylkeskommuner og samferdselsetater! Her er det et marked med kjøpere og selgere, og det vil regulere seg naturlig av seg selv.

Motstanden mot elsparkesykler minner meg om motstanden mot Segway, mot liberaliseringen av taximarkedet og forsåvidt om motstanden mot fargefjernsyn i sin tid.

Byrådet i Bergen følger ikke med i tiden, og tenker ikke fremtidsrettet om miljøvennlig mikromobilitet.