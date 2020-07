Grønn industri på Vestlandet må prioriteres

Det er i ferd med å bli en uholdbar situasjon for næringslivet.

Her på Mongstad ønsker mange industriaktører å etablere seg. Men da må tilgangen på kraft bedres, skriver Niklas Kalvø Tessem. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Niklas Kalvø Tessem Daglig leder, Kraftfylka

Statnett har orientert aktører på Vestlandet om at det vil bli vanskelig å koble til ny kraftkrevende industri. Etter nedleggingen av kraftverket på Mongstad og store planer for elektrifisering av sokkelen, har Statnett dessverre undervurdert kraftbehovet i Norges største kraftfylke.

En påskynding av oppgraderinger i området vil bedre situasjonen, men det er også behov for å komme med sterkere tiltak for å øke kraftproduksjonen.

Kraftfylka er tilhengere av tiltak som kan få ned klimagassutslippene, som blant annet elektrifisering av sokkelen. Vi mener likevel at dette tiltaket ikke må slå i hjel grønn næringsutvikling på land.

Slik situasjonen er nå, vil det ikke være mer tilgjengelig kraft for nye aktører på Vestlandet i årene fremover. Det var ønsker om tilkobling av 700 megawatt til ny industriell virksomhet i bergensområdet høsten 2019. Av disse har virksomheter som ønsker seg til sammen 600 megawatt, fått avslag.

Samtidig legges det frem prosjekter med meget stort potensial. Et eksempel er Greenspot Mongstad. Her er det ønske om å etablere 59 selskaper og 2400 arbeidsplasser innen 32 næringer. Blant disse er blant annet selskaper innen fiskeoppdrett, hydrogen- og ammoniakkproduksjon, vindkraft og batterier.

Ifølge prosjektbeskrivelsen er fem megawatt kraft tilgjengelig nå, med en potensiell økning til ni megawatt fra vindkraft, ifølge planene. Behovet kan nå 68 megawatt i 2025, om aktørene får komme inn på Mongstad. Derfor haster det med å finne løsninger som øker energiproduksjonen og bedrer nettkapasiteten.

Kraftfylka mener derfor at det er uholdbart at det ikke er mulig for mange næringsaktører å koble seg på. Myndighetene må fremover prioritere å endre grunnrentebeskatningen for vannkraft, bedre lokale kompensasjonsordninger for vindkraft og sørge for nødvendige oppgraderinger i sentralnettet.