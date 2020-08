Karaktergaloppen har pågått for lenge

Måten vi gjennomfører opptak til universiteter og høyskoler på, må endres.

August Simonsen (V) mener at opptakssystemet til høyere utdanning er utdatert. Foto: Privat

Debattinnlegg

August Simonsen Bystyrerepresentant for Venstre

Konkurransen om de mest populære studieplassene er knallhard. I Bergen er det aller vanskeligst å komme inn på medisinstudiet ved UiB. Her er poenggrensen 67,7 (!) for å komme inn på ordinær kvote i høst.

Det er fryktelig mye.

Hvor fornuftig er det egentlig å skille mellom søkere som har 6,7 og 6,8 i snitt? Og gir det mening at ambisiøse unge mennesker skal bruke sine beste år på å ta de samme fagene på videregående mange ganger, for å få gjort femmere til seksere?

Riktignok er dagens system ubyråkratisk, objektivt og billig. Det fungerer godt til å luke ut søkere som åpenbart mangler det faglige nivået som kreves til de mest krevende studiene.

Men opptak basert utelukkende på karaktersnitt, er ikke like egnet til å skille mellom søkerne i toppsjiktet. Ofte er det desimaler som avgjør hvem som får plass på drømmestudiet. Det er neppe forskjellen mellom 67 og 68 poeng som avgjør hvem som blir den beste legen. Når marginene er så små, kan tilfeldigheter som at man fikk en streng sensor på eksamen, være utslagsgivende.

Vi trenger en reform der universiteter og høyskoler får mer frihet til å organisere inntaket selv. I dag må de søke Kunnskapsdepartementet om tillatelse for å teste ut alternative opptaksformer.

Hvis institusjonene får større frihet, vil dette forhåpentligvis resultere i økt variasjon i hvordan opptakene gjennomføres.

Reformen må tøyle karaktergaloppen og legge opp til at færre unge bruker år på å ta om igjen fag fra videregående. Målet må også være å få en bedre match mellom studieprogrammene og søkerne.

Forhåpentligvis vil færre studenter falle av underveis i studieløpet om vi får et bedre opptakssystem. Derfor kan det være fornuftig å bruke mer ressurser på opptaket.

Det finnes neppe noen «one size fits all»-løsning som vil fungere overalt. Noen steder vil kanskje intervjuer og opptaksprøver være løsningen. Andre steder vil særlig vektlegging av enkelte karakterer, eller vektlegging av relevant arbeidserfaring, være det som skal til.

En kan for eksempel tenke seg at språkkarakterene vektes opp for språkstudier, at man har opptaksprøver i programmering for enkelte IT-studier, eller at arbeidserfaring fra hjemmesykepleien teller positivt ved opptaket til sykepleierstudiet.

De kloke hodene ved universitetene og høyskolene må i større grad få styre opptaket etter hva de mener er best for sin institusjon. Slik kan vi få et opptakssystem som er bedre både for samfunnet og for den enkelte.