Hvor er det blitt av de harmløse pøbelstrekene?

Dagens unge forstår ikke hva rampete betyr.

Hvorfor gnir ikke dagens unge isoporbiter på vindusrutene til naboene eller leker «ring på spring»? undrer Remi Berg. Foto: NTB scanpix

Remi Berg Blogger

En ting som slår meg om dagen, er stillesittende barn og ungdom. Det er ikke ofte vi ser en pode springe rundt på marken og spille fotball. De er som regel hjemme og trykker på telefon, nettbrett eller ulike videospill.

Det er jo digg å slappe av etter skolen, jeg forstår det, men jeg savner de små, harmløse pøbelstrekene vi drev med som barn og ungdommer.

Remi Berg mener barn i dag er for lite rampete. Foto: Privat

Jeg husker vi gned bløte isoporbiter på vindusrutene til naboene, at vi lekte «ring på spring», festet usynlige tråder til lommebøker og la dem på gaten, og brukte tilfeldige fjernkontroller til å endre kanal på fjernsynet i andres stue. Det var stor stas, og vi fikk samtidig mye trim.

Vi måtte løpe nokså raskt av og til. Og det var vel fortjent. For ingenting var som de du følte løp etter deg. Du følte du hørte pusten i nakken din. Det var en grusom, men spennende, følelse.

Her er det sikkert mange minner som dukker opp for deg, vil jeg anta. Men du ser ikke barn leke slik ute for tiden. Tror du ikke ungen blir noe sjokkert om du sier: «Gå nå ut og gjør noe ramp!». Det er mulig de setter blikket i deg og ikke helt forstår hva du mener.

Det er sunt for barn å gjøre slike ting, det gjør dem kreative, selv om det sier seg selv at det selvsagt ikke er greit om de gjør skade eller lignende.

Det er ikke ofte det ringer på døra og du ser barn løpe av sted, men dette synes jeg de skal gjøre mye mer. Send poden ut i mørket, slik at de kan gjøre helt harmløse pøbelstreker! Det er jo noe vi ser tilbake på og minnes den dag i dag. Det var kult!

Så kjære ungdom, legg bort nettbrettet, gå ut og gjør harmløse pøbelstreker!

