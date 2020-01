For noen eldre er det for farlig å bo hjemme

Visst er det fint å være «sjef i eget liv», men ikke for enhver pris.

KLAR GRENSE: Den dagen du ikke lenger er i stand til å rømme ut av ditt eget hus, bør du ikke lenger bo alene, skriver den pensjonerte brannmannen Svein Olaf Drageland. Foto: Jon Tufto

Svein Olaf Drageland Pensjonert brannmann og nestleder i Pensjonistforbudet i Fjell

Den eldre kvinnen klarte å komme seg ut av det brennende huset, men hun hadde ikke krefter til å få med seg sin sengeliggende ektemann. Han brant inne, og hun ble aldri seg selv igjen.

Slike fryktelige hendelser har jeg opplevd flere av gjennom mine mange år som brannmann. Jeg vil derfor advare mot en politikk som dreier seg om at flest mulig eldre skal bo hjemme så lenge som mulig.

Regelen bør heller være at man bør bo hjemme så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig. I praksis må dette bety at en person som ikke lenger er i stand til å rømme ut av sin egen bolig, ikke lenger bør bo hjemme.

Eldre er spesielt utsatt for brann. Faktisk har personer over 70 år fire-fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann, sammenliknet med resten av befolkningen. Risikoen er aller høyest for eldre som bor alene.

Noen eldre blir boende alene for lenge, kanskje uten at de innser det selv, og uten at kommunen har fanget opp at de behøver hjelp. Det er ikke som med førerkortet, at man mister det den dagen man blir til fare for seg selv og andre.

For en del av våre eldste er den beste løsningen å bo på institusjon, men det finnes også mye annet vi kan gjøre for å gjøre hverdagen tryggere for våre eldste.

Eksempelvis vet vi at mange eldre bor i leiligheter i bygårder. Her burde det være obligatorisk med brannalarmanlegg som varsler samtlige beboere i hele bygget. Hvis 110-sentralen blir varslet tidlig, kan liv reddes.

Det finnes også såkalt velferdsteknologi som kan være til hjelp. For eksempel er det mulig å installere automatiske slokningsanlegg knyttet til røykvarslerne. Noen slike anlegg slipper ut en gass, Inergen, som kan slukke ethvert branntilløp.

Denne typen anlegg er installert i det gamle rådhuset i Bergen, og kan også være velegnet der mennesker med nedsatt funksjonsevne bor.

Norske myndigheter har gjort mye for å bedre brannsikkerheten de siste tiårene, men tiltakene har i for liten grad kommet eldre til gode.

I 1990 ble det innført krav om røykvarsler i alle hjem, og samtidig kom påbud om slokningsapparater eller brannslanger. Noe krav om at folk skulle være i stand til å bruke disse hjelpemidlene, derimot, kom aldri.

Heller ikke finnes det noe krav om at man selv skal være i stand til å ringe alarmtelefonen 110, eller være førlig nok til å redde seg selv ut av boligen i en nødssituasjon.

Likeledes finnes det krav om å ha branntau som alternativ rømningsvei. Krav om redningssekk beregnet til å fire ned barn har vi også, men ingen krever at beboerne skal kunne bruke dem.

Hvem har så ansvaret for at sikkerheten til denne gruppen av eldre blir ivaretatt? Kommunen spiller en selvsagt rolle, og som pårørende må vi også hjelpe våre gamle foreldre og besteforeldre.

Jeg vil henlede oppmerksomheten til straffelovens paragraf 288, som sier:

«Med fengsel inntil 3 år straffes den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse. På samme måte straffes den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har en plikt til å dra omsorg for.»

Ansvaret for at eldre borgere er trygge, har vi med andre ord alle sammen.

