Virkelighetsfjernt av byrådet å satse på SVs støtte

De dolker dem i ryggen ved å kaste dem ut av byrådsforhandlingene, og nå vil byrådet ha SV til å ta ansvaret når skolebyrådet satte flere bergenseres helse i fare. Det er rart at SV først nå setter ned foten og sier at nok er nok.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

REAGERER: SV settes i en situasjonen der det blir galt uansett hva en gjør, skriver innsender André Fresvik (SV). Foto: Paul S. Amundsen

Debattinnlegg

André Fresvik Sosialistisk Ungdom

Torsdag kveld fikk vi vite at et flertall av bergenspartiene ikke lenger har tillit til skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) etter hennes håndtering av Vigilo-skandalen. Byrådet varsler avgang dersom det blir flertall for mistillit mot Engø. Byrådet stiller med det seg bak skolebyrådens katastrofale håndtering av skandalen.

Høyre, Frp, FNB og SV har varslet mistillit. Valhammer er ikke dum, og vet godt at det er SV som settes i klemma når han stiller kabinettsspørsmål.

Det å sette et parti en egentlig burde samarbeide med, i en slik dobbeltstraff, er feigt. SV settes i en situasjonen der det blir galt uansett hva en gjør. SV får valget mellom å være de svake uten ryggrad – som lar seg herse med av byrådet – eller å være de som «velger» at høyresiden får makten.

Jeg vil minne om at det ikke er Mikkel Grüner som er ansvarlig for at byrådet ikke vil ta ansvar. Dersom byrådet vil gi makten til «eksoskameratene» på høyresiden, er det på deres egen kappe. Uansett hva SV hadde gjort er det, når alt kommer til alt, byrådet som selv har gått «all in» med bergensernes fremtid.

Så må jeg spørre: Hva forventer byrådet egentlig? Det er etter min mening så virkelighetsfjernt å satse på SVs støtte etter det siste politiske halvåret at jeg får lyst å rive meg i håret. Faktisk er jeg imponert over at SV i det hele tatt har tålmodighet ovenfor byrådspartiene. Vigilo-saken er utrolig dårlig i seg selv, så SVs støtte hadde de nok kanskje ikke fått uansett.

Likevel er et godt forhold mellom partier sjelden en ulempe. Bergen Ap hadde definitivt vært smarte dersom de tok Grüners råd og kom seg ut av «sentrumssuppen» og tilbake til venstresiden hvor de angivelig hører hjemme.

Vi lever i en tid hvor det er viktigere enn noensinne før at de riktige folkene styrer. Jeg har min tvil om at et vassent sentrumsbyråd er det riktige i 2020, men å vite at vi risikerer at Høyre, Frp og FNB ender opp med å makten, hjelper ikke akkurat på nattesøvnen.

Byrådet med Valhammer i spisen har etter min mening satt hele byens fremtid på spill, i stedet for å ta ansvar og innse at skolebyråden må gå. For ender dette med at byrådet går av i mars, er det ikke Ap, Venstre eller KrF som taper. Det er bergenserne. Det er astmatikerne. Det er fremtidige generasjoner som taper. Vi som bor i Åsane, taper. Vi som tar bussen og vi som foretrekker luft en kan puste trygt i, taper.

Det beste for byen ville vært om skolebyråden velger å gå av selv. Ikke bare for å redde byrådet, men for å redde byens innbyggere. I en skandale som dette er det naturlig at noen må gå, og når faktum er at byråden ikke lenger har tillit verken hos folket eller hos flertallet i bystyret, bør hun gå av.

Byens fremtid er faktisk viktigere enn byrådens politiske karriere.

Jeg er spent på å se hva som skjer videre. SV kan i det minste være glade for at de ikke fikk lov å være med å leke med «de tøffe byrådsgutta» denne perioden. Ap viser nok en gang sitt sanne ansikt ved å sette dem i en slik knipe.

Hvis Ap skal fortsette å kalle seg storebror, bør de begynne å oppføre seg som en.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 17:51

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt