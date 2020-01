Hverdagen skal ikke bare være enkel og stressfri

Elever må forberedes på arbeidslivet.

3. KLASSE: Heller enn å skrote ordenskarakteren, vil Patrick Løvenholt innføre den fra elevene går i 3. klasse på barneskolen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Patrick Løvenholdt Økonomiansvarlig Bergen FpU

Et av argumentene for å fjerne orden og oppførselskarakteren, er å redusere stress. Jeg mener vi har glemt hva skolens viktigste oppgave er: å forberede elever på voksenlivet. Det gjør man ikke ved å legge til rette for at hverdagen bare skal være enkel og stressfri.

Det er klart at man skal føle på litt stress når man går på skolen. For de aller fleste er det stress å stå opp tidlig for å gå på skole for å lære. Slik er det også i arbeidslivet.

Livet er fullt av oppturer og nedturer, det gir ikke grunnlag for å oppføre seg dårlig mot andre eller å la være å komme på skolen uten nødvendig utstyr. Det skal mye til for å få nedsatt orden og atferd.

Hvis en elev står i fare for å bli nedsatt i orden eller atferd, er skolen pliktig til å sende et skriftlig varsel til elevens foresatte. Varselet skal så leveres tilbake til skolen med underskrift av foresatte.

Det er mange argumenter for å ha en formell vurdering i orden og oppførsel. En dag skal elever ut i sommerjobb og senere i arbeidslivet.

Skole er kostbart. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 80 milliarder kroner ble brukt på grunnskoler i 2017. På videregående skoler ble det brukt knappe 37 milliarder kr. Da bør det være et absolutt krav at man kan oppføre seg, og at man har med nødvendig utstyr.

Hvordan defineres det at man skal utvise profesjonelt skjønn, og ta hensyn til elevenes forutsetninger, spør Linda Eide Onarheim i sitt debattinnlegg i BT.

Det betyr at en som med god grunn sliter med orden, ikke skal vurderes på samme måte som dem uten spesielle årsaker til det.. Man viser rett og slett hensyn og legger opp krav og kriterier etter den enkeltes forutsetninger.

Man blir heller ikke nedsatt i verken orden eller atferd for kun å vandre rundt i klasserommet, i så fall ville et mye høyere antall elever blitt nedsatt i atferd enn hva som er tilfellet i dag.

Fremskrittspartiet ønsker å innføre karakter i orden og oppførsel fra 3.klasse på barneskolen. Dette er et forslag som forenkler skolehverdagen for alle, og som gjør elevene forberedt på hvilken oppførsel som forventes.

