Norsk når du kan, engelsk når du må

For mange internasjonalt ansatte i akademia har for lave norskkunnskaper. Det er en utfordring den nye språkmeldingen må løse.

REALITETEN: Det er prinsippet «norsk hvis du er heldig nok til å kunne det – engelsk ellers» som rår, skriver innsenderne fra UiB. F.v. Anna-Marie Kjøde Olsen, Ann-Kristin H. Gujord, Else Berit Molde og Ilka Wunderlich. Foto: Marianne van Baar

Debattinnlegg

Førsteamanuensis Ann-Kristin H. Gujord og universitetslektorene Else Berit Molde, Anna-Marie Kjøde Olsen og Ilka Wunderlich ved Inst. for lingvistiske, litterære og estetiske studium, UiB

Dette året blir viktig for norsk språk. Regjeringen skal i 2020 legge frem en ny språklov og stortingsmelding om språket vårt. Samtidig trekker nylig avgåtte kulturminister Trine Skei Grande (V) frem engelskdominansen i akademia som en av de største utfordringene for norsk språk.

I den forrige språkmeldingen, «Mål og Meining» fra 2007-08, var engelsk sitt press på norsk språk et hovedfokus. Her ble det formulert et prinsipp om parallellspråkbruk, som sier at man skal bruke «norsk når du kan, engelsk når du må», både i forskning og undervisning.

Universitets- og høgskolesektoren ble pekt ut som den viktigste samfunnssektoren, dersom man vil bevare norsk som et komplett, samfunnsbærende nasjonalspråk.

Meldingen trakk også frem at Universitets- og høgskoler var sektoren med størst konkurranse mellom norsk og engelsk. Etter at språkmeldingen ble lagt frem, har antallet internasjonale ansatte økt kraftig, og i den nye stortingsmeldingen må denne virkeligheten bli lagt vekt på.

En stor og økende del av de ansatte ved norske universiteter og høgskoler blir i dag rekruttert internasjonalt. Mange av disse har kommet i jobb før de har tilegnet seg språket, og de møter heller ikke like høye norskkrav knyttet til opphold og arbeid som mange andre innvandrergrupper.

«Norsk når du kan, engelsk når du må» forutsetter at de som jobber i sektoren, også internasjonale ansatte, behersker norsk godt nok til å bruke språket. Men hva skjer når de ikke kan det?

Samtidig trakk meldingen frem at Universitets- og høgskoler var sektoren der konkurransen mellom norsk og engelsk var størst. Debatten handlet derimot om muligheten til å bruke norsk, og fokuserte på ansvaret til de norske ansatte i UH-sektoren.

Vi har nylig utført et forskningsprosjekt om språklig praksis og behov blant internasjonale ansatte ved norske universiteter og høgskoler. Vi ser blant annet på vilkårene for norskspråklig utvikling i UH-sektoren, og undersøker i hvilken grad de internasjonale ansatte kan norsk, samt hvor mye de bruker det.

Datamaterialet vårt er en spørreundersøkelse med svar fra over 1700 internasjonale ansatte fra 12 ulike institusjoner og dybdeintervju med 55 av respondentene.

Det store flertallet av respondentene våre (86 prosent) svarer at de kan noe norsk, men om lag 40 prosent av dem er nybegynnere eller har bare grunnleggende ferdigheter. Da er det vanskelig å forvente at arbeidstakerne skal velge å bruke norsk i ulike arbeidssituasjoner.

Våre data viser at halvparten av de ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger forteller at de sjelden eller aldri bruker norsk på møter, og enda flere at de sjelden eller aldri skriver e-poster på norsk. Blant dem som underviser og veileder studenter, gjør hele to tredeler dette sjelden eller aldri på norsk.

For å kunne undervise, veilede, sensurere og skrive akademisk trenger man svært gode ferdigheter i det aktuelle språket. Vi har funn som viser at de internasjonale ansatte opplever lite fokus på – og tilrettelegging for – språklæring på institusjonene, til tross for at mange uttrykker et ønske om å lære norsk.

Flertallet (58 prosent) av informantene våre, som ikke kunne noe norsk da de ble ansatt, svarer at norsk språk ikke var tema under jobbintervjuet.

Nesten halvparten (44 prosent) er uenige eller svært uenige i at arbeidsgiveren signaliserte at norsk var viktig etter ansettelsen. Like mange er også uenige eller svært uenige i at arbeidsgiveren la til rette for norsklæring.

I intervjuene kommer det også frem at mange av de internasjonale ansatte ikke kjenner retningslinjene for norskkrav ved institusjonen sin, i den grad de eksisterer, og at eventuelle muligheter for norskopplæring i regi av institusjonen er uklare.

I realiteten er det altså prinsippet «norsk hvis du er heldig nok til å kunne det – engelsk ellers» som rår.

Som vi har sett, har mange av disse ansatte ikke norskferdighetene som gjør dem i stand til å bytte mellom norsk og engelsk i ulike situasjoner, slik det rådende prinsippet om parallellspråkbruk forutsetter.

Dersom politikerne våre i språkarbeidet ikke tar hensyn til behovet for norskferdigheter blant internasjonale ansatte, vil arbeidet for å opprettholde eller styrke norsk sin posisjon i akademia bli svært vanskelig.

Det eksisterer rett nok språklige retningslinjer ved mange institusjoner, for eksempel krav til ferdighetsnivå i norsk for internasjonale ansatte, men funnene våre tyder på at de har i stor grad vært sovende.

I tillegg er det ulik praksis og varierende tilrettelegging for norskopplæring både internt på enkeltinstitusjonene og i sektoren generelt. Vi vet at det pågår arbeid med å lage språkpolitiske retningslinjer flere steder. Det er viktig at disse nå implementeres, for dersom det ikke skjer endringer hos institusjonene, vil en større del av de ansatte i akademia ikke kunne norsk i fremtiden.

De vil da ikke være i stand til å undervise på norsk, og heller ikke utvikle norsk fagspråk. Dette rimer dårlig med det samfunnsansvaret institusjonene bærer på som kultur- og kunnskapsformidlere – roller som er lovpålagte og som politikerne har det øverste ansvaret for. Skal vi tro den forrige språkmeldingen, vil inaktivitet få følger for det norske språk i fremtiden.

«Norsk når du kan, engelsk når du må» bør derfor ikke bare formuleres som en valgmulighet. Retningslinjer og tilrettelegging må bli klarere, slik at internasjonale ansatte kan oppnå tilstrekkelig norskspråklig kompetanse.

Her setter vi vår lit til den nye språkmeldingen i 2020.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 17:54

