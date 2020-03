Nei, dette er ikkje «krig»

Me treng ikkje frykta og uroa krigsretorikken fører med seg.

Sjølv om situasjonen er alvorleg, må vi tenke over korleis vi omtalar krisa, meiner overlege Einar Vie Sundal. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

Einar Vie Sundal Overlege på anestesiavdelinga ved Haraldsplass diakonale sykehus

Krigsmetaforane skal påkalle merksemda vår. Dei framkallar òg frykt, uro og overlevingsinstinkt. Assosiasjonane vekker til live handlingsmønster som ikkje er hensiktsmessige i fredstid.

Handlingane våre må vere tilpassa situasjonen. Covid-19 råkar liv og helse. Sjukdomsbyrda er ulikt fordelt mellom oss. Det er unntakstilstand, men denne råkar i hovudsak arbeidsliv, skule og persontransport.

Einar Vie Sundal Foto: Privat

Helsevesen, politi og brannvesen er operative. Infrastrukturen i landet fungerer, og butikkhyllene fyllast opp. Dei menneskelege ressursane som gjer det normale og fredelege Noreg flott, er intakte.

Strategien til styresmaktene prøver å balansere kapasiteten på sjukehusa mot dei enorme kostnadane tiltaka påfører samfunnet. Krav om tiltak grunngjeve i ein fiktiv krigstilstand, utan ein rasjonell tanke bak, tener ingen av oss.

I ein situasjon der krigsretorikken dominerer og kravet om handlekraft er sterkt, kan irrasjonelle handlingar bli resultatet.

Denne pandemien er ukjend terreng for oss alle. Skildringane frå Wuhan i Kina og frå Lombardia i Italia er dramatiske. Erfaringane desse landa kjøpte dyrt, er me moralsk forplikta til å lære av. Takka vere innsatsen deira, har me høve til å gjere fleire riktige val enn dei som gjekk før oss.

Sjukehusa planlegg no for eit stort innrykk av pasientar med Covid-19. Folk arbeider roleg og konsentrert med å førebu seg, med dei ressursane dei rår over. Dei gjer seg klare til å ta i mot alle som måtte trenge hjelp i tida som kjem. Situasjonen er alvorleg.

I denne situasjonen treng me rasjonell kommunikasjon og stor oppslutnad om tiltaka som beviseleg reduserer smitte. No er det viktig med samhald, solidarisk handling, sosial avstand og god handhygiene – ikkje irrasjonelle handlingar drivne av frykt.

Covid-19 er ein verdsomspennande epidemi. Det er alvorleg nok. Me treng ikkje frykta og uroa krigsretorikken fører med seg.