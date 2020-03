Vi jenter takler å takle

Jeg skulle ønske det var like regler for jenter og gutter i all sport.

Astrid Indregard (9) har lyst til å sette inn susende hockeytaklinger, på lik linje med guttene, men regelverket gir henne ikke lov, selv etter fylte 13 år. Foto: Privat

Debattinnlegg

Astrid Indregard Hockeyspiller

Jeg heter Astrid og er ni år. Jeg spiller hockey, og det har jeg spilt i fire år nå. Det er få jenter som går på hockey. Det betyr at jeg må spille på lag med gutter som er like gamle som meg, eller med jenter som er to-fire år eldre enn meg. Det gjør ingenting fordi både guttene og jentene er supersnille.

I hockey er det ulike regler for jenter og gutter. Når man er under 12 år, er reglene like for begge kjønn. Men etter man har fylt 12, blir reglene forskjellige. Guttene får da lov til å takle, mens jentene ikke får lov til det.

Dette synes jeg er urettferdig. Jenter er også tøffe, sterke og kan bli sinte.

Det ironiske er at jenter får takle hvis de spiller med gutter, men ikke når de spiller mot andre jenter.

Taklingsregelen er bare ett eksempel på skillet mellom jenter og gutter. Jeg skulle ønske det var like regler for jenter og gutter, og ikke bare i hockey, men i all sport.

Hvis du er enig med meg, møt opp på Torgallmenningen søndag 8. mars klokken 17, og støtt meg og de andre hockeyjentene i Bergen.