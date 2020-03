Nei, naboen din er ikke egoist

Det blir ikke krise om noen handler litt ekstra.

Butikkene ble tømt for mat- og tørrvarer før helgen. Kjedene ba folk om å droppe hamstringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix(arkiv)

Anders Chr. Geertsen Psykologistudent

Fredag ble alvoret virkelighet. Den ene offentlige institusjonen etter den annen stengte ned på en måte ingen av oss har opplevd før.

Flere enn meg tenkte nok at det var på tide å endelig handle de ekstra pakkene med knekkebrød og havregryn, slik de nasjonale sikkerhetsmyndighetene har oppfordret oss til for lenge siden.

Denne fredagen fikk jeg i hvert fall handlet både knekkebrød, havregryn og selvsagt dopapir, med den hensikt at det kanskje var ok å holde seg hjemme et par dager, og faktisk gjøre det myndighetene henstilte oss om å gjøre.

Jeg kjøpte til og med jodtabletter i tilfelle atomulykke. Bare sånn i tilfelle.

I ulike medier har jeg nylig lest omtaler av andres atferd som egoistisk. Flere har uttrykt harme over det de mener er hamstring.

I 1977 lanserte Lee Ross teorien om den fundamentale attribusjonsfeil. Ifølge teorien har mennesker en tendens til å attribuere (årsaksforklare) egen atferd med situasjonsbestemte faktorer, og andres atferd med personlige egenskaper. Det er noe ved denne tendensen som er viktig å fremheve i disse tider.

I en tid preget av krise, tror jeg det er viktig at vi holder igjen med å definere hverandre, og unngår negative karakteristikker som «egoistisk» og «hamstring» om andres atferd.

Det kan eskalere opplevelsen av krise.

Søk andre forklaringer på hvorfor folk «hamstrer», enn at de er egoister, skriver Anders Geertsen. Foto: Åsmund Kristensen

Min handling, som av noen beskrives som egoistisk og hamstring, handlet om noe annet og hadde et annet motiv. Jeg fikk endelig gjort det myndighetene for lenge siden har henstilt oss om.

Til tross for at noen klaget over tomme butikkhyller, tror jeg ikke en eneste gikk hjem uten noe å spise. Jeg tror ikke en eneste opplevde en krise på grunn av manglende toalettpapir. Ingen som gikk til nabobutikken i stedet, eller på Esso, kom hjem uten en dorull.

Og skulle det ha skjedd, kjenner jeg ikke én nordmann som noen gang har blitt avvist, hvis man, til tross for egen blyghet, har spurt naboen om å få låne en dorull.

Dette er viktig. Sammen er vi sterke, og det finnes nok vilje til å hjelpe. Etter mitt syn er det ingen grunn til negative beskrivelser av andre, bare fordi den ene butikken man gikk på, gikk tom for dopapir for en kveld.

Jeg oppfordrer til å være raus og tenke det beste om andre. Fremfor å bruke negativ energi på å beskrive andre som egoister, er det mulig å utfordre sin egen attribusjon og søke andre forklaringer. For eksempel kan man tenke: Så fint at han handlet litt ekstra nå. Det bidrar til færre folk i butikken i morgen.

Lee Ross skriver også om den ultimate attribusjonsfeilen, som skjer på gruppenivå. Da blir det «dem mot oss», som bygdefolk mot hyttefolk.

Også her er viktig å holde karakteristikkene tilbake. Jeg forestiller meg at for dem som har reist på hytten, er det mye lettere å ta turen tilbake til byen hvis de blir møtt med forståelse fremfor steile fronter, som kanskje kan bidra til at noen blir på trass.

Det vi trenger nå, er å være stolte. Stolte over et helsevesen som fungerer, over en regjering som tør ta de tøffe valgene til alles beste. Og så må vi gjøre oss klare til å hjelpe dem som faller nå. Vi må vise forståelse for at det er mange som naturligvis ikke var rigget til å takle en slik total nedstengning av samfunnet.

Selv om tiden fremover kanskje vil smerte for noen, er det verdt å huske at tiden vi lever i nå, er unik. Aldri før har så mange hatt tilgang til helsehjelp.

Globalt løftes flere og flere ut av fattigdom, og barnedødeligheten har aldri vært lavere.