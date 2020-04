Rettferdighet i koronaens tid

Krisetiltakene må inneholde en sosial kontrakt. Ellers kan vi få en eksplosjon i ulikhet i framtiden.

Folk med lite skal ikke betale den høyeste prisen for krisen, skriver SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Audun Lysbakken SV-leder

Mange i landet vårt kjenner på utrygghet nå, mange har tapt arbeid og inntekt. I forrige uke kunne vi lese i BT om alenemoren Irmelin Skage, som ble permittert fra jobben som kokk. I likhet med rundt 10.000 mennesker innenfor hotell- og restaurantbransjen i bergensområdet, står hun nå uten jobb.

Reiselivsbransjen er hardest rammet, men de siste ukene har også fysioterapeuter, frisører, helsesekretærer, personlige trenere og arbeidsfolk i mange andre yrker fått livsgrunnlaget sitt revet bort over natten.

Over 12 prosent av arbeidsstyrken i Bergen er nå permittert. I BT har vi også lest historiene til mange andre bergensere og vestlendinger, som er truffet av det økonomiske sjokket.

Grete Røe, som plutselig sto uten inntekt da Løvstakken fysikalske institutt måtte stenge dørene, som et ledd i myndighetenes tiltakspakke for å begrense spredningen av koronaviruset. Butikkeieren Lim Nordeide, som måtte stenge klesbutikken sin i Strandgaten, har en liknende historie.

Frisør Tina Størkson har heldigvis fått utsatt husleien i en måned, men hun synes det er skummelt når hun ser regningene for enkeltmannsforetaket øke, og likviditeten til frisørsalongen bli mindre for hver dag som går.

Christin Riise er en av minst 900 permitterte i treningsbransjen i Vestland fylke. For ikke å snakke om de ansatte på Lie-Nilsens konditori. For første gang i sin 112-årige historie har det tradisjonsrike konditoriet måttet permittere sine ansatte.

Det er tid for solidaritet. Vi må ta vare på folk, som har mistet jobben. Statens muskler må tas i bruk for å berge bedrifter og arbeidsplasser. Vi må bruke de pengene som er nødvendig, for å holde økonomien vår i gang.

Hotell- og restaurantarbeidere som permitteres, og selvstendig næringsdrivende som står på kanten av ruin, kan ikke vente på vår solidaritet.

Vi må stille opp med kontantstøtte for å redde bedriftene sånn at Irmelin, Grete, Lim, Christin og Tina får nok penger til å betale regningene sine. Nok penger til å forsørge seg selv og sine.

Derfor er jeg en varm tilhenger av ordninger som kan berge bedriftene som er stengt, eller rammet av koronakrisen. Jeg vet at også mange bedriftsledere venter utålmodig på ordninger, for å berge bedrifter og arbeidsplasser. Så må vi bare samtidig unngå at dette blir en krise der de med minst blir latt i stikken.

Alle de statlige pengene som skal ut til næringslivet, må medføre at arbeidsfolk får beholde jobbene sine. Derfor mener SV at kontantstøtten til bedriftene må kobles til et krav om ingen oppsigelser.

Ordningen som Stortinget skal forhandle om de neste dagene, må inneholde en sosial kontrakt. Staten finansierer nå en kraftig styrking av permitteringsreglene, slik at det finnes et alternativ til permanent nedbemanning.

Det kan heller ikke være sånn at bedriftene som er rammet av koronakrisen, skal betale full husleie i denne vanskelige tiden. I så fall vil kontantstøtten fra staten gå rett i rike huseieres lommer. Vi må stille opp med kontantstøtte for å redde bedriftene. Men da skal vi også ha rettferdig fordeling.

Det finnes mange eksempler på huseiere som strekker seg langt, men det finnes også eksempler på det motsatte. Det er ikke nok å håpe på og oppfordre til, man må stille krav til alle.

Det kan enten gjøres ved at man krever en viss prosentvis nedgang i husleie, eller at man bruker husleieloven, som åpner for regulering av leiepriser i krisetider. Når staten går inn for å hjelpe bedriftene, skal ikke den samme støtten bidra til å opprettholde et for høyt leienivå.

Det samme må gjelde utbytte, bonuser og lederlønn. Fellesskapet stiller opp med enorme summer. Og når samfunnet bidrar til næringsliv og banker med krisepakker, så burde de som bruker disse ordningene, ikke kunne ta ut utbytte, kaste bonuser eller lønnsøkninger etter toppsjefene.

I Norge stilles det tøffe krav til folk som mottar hjelp fra staten. Da er det ekstra viktig at det også stilles tøffe krav til de rike og de store selskapene, når det er de som mottar hjelp.

Derfor er det synd at Frp og regjeringspartiene ikke gikk med på SVs forslag om å kreve utbyttestans for banker og bedrifter som tar imot krisehjelp.

Rettferdighet er alltid viktig i samfunnet vårt. Men det er aldri viktigere enn midt i en krise. SV kommer til å fortsette å ta kampen for mer rettferdig fordeling, når nye krisepakker skal forhandles og penger fordeles. I en krise er det ekstra viktig å huske at de mest ressurssterke er de som også er flinkest til å hevde sine krav.

Derfor må vi tette de mange hullene som fortsatt finnes i sikkerhetsnettet. Permitteringsreglene bør forbedres ytterligere, fordi mange av dem som nå permitteres, har lav lønn fra før.

Vi trenger krisepakker også for tilkallingsvikarer og folk med løs tilknytning til arbeidslivet, for fattige barnefamilier, uføre med gradert trygd som har mistet sin arbeidsinntekt, og de mange som er kastet ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger og står på bar bakke.

Norge trenger krisepakker for både bedrifter og folk. Hvordan vi møter krisen, avgjør hva slags samfunn vi får etterpå.

Vårt svar på krisen må holde hjulene i gang nå, men også hindre en eksplosjon i sosial ulikhet i fremtiden. Slik oppnår vi rettferdighet i koronaens tid.