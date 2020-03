Albert Camus i koronaens tid

For dem som vil bruke tiden til litterære sysler, kan et møte med forfatter Albert Camus nettopp i dag anbefales.

Geir Kjell Andersland anbefaler å bruke tiden hjemme til å bli kjent med forfatterskapet til nobelprisvinneren Albert Camus. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Geir Kjell Andersland Advokat og forfatter

Filosofen Albert Camus døde for 60 år siden. Geir Kjell Andersland mener boken hans, Pesten, er mer aktuell enn noen gang. Foto: Solum Forlag

I år er det seksti år siden dikterfilosofen og nobelprisvinneren Albert Camus døde i en bilulykke på vei til Paris, 46 år, midt i en lysende kunstnergjerning.

Camus er sannsynligvis lite kjent for de fleste i dagens Norge. Men for dem som vil bruke noe av sin nye hjemme- og karantenetid til litterære sysler, kan et nytt eller fornyet møte med forfatterskapet til Camus nettopp i dag anbefales.

Ikke minst har hans skjønnlitterære hovedverk Pesten, utgitt i 1947, både direkte og indirekte nytteverdi i koronaens tid.

Boken skildrer en pestepidemi som rammer byen Oran i Algerie (Camus var selv født i Algerie), og hvordan menneske møter denne katastrofen. Byen blir isolert fra omverden, det blir både innreiseforbud og forbud mot å forlate byen.

Filosof Albert Camus Foto: AP (arkiv)

Romanen, som i hovedsak ble skrevet i tiden da Frankrike var okkupert av Tyskland (1940-44), kan leses som et bilde på den håpløse okkupasjonstiden. Men den kan også leses som en allmenngyldig beskrivelse av menneskers ulike reaksjoner i møte med noe truende som samtidig er ukjent i omfang og varighet.

Mange vil lenge ikke se virkeligheten i øynene og bortforklarer eller bagatelliserer situasjonen.

Men da sannhetens erkjennelse treffer de fleste – at pesten er der – slutter de fleste opp om fellesskapet. Det gis avkall på egoistiske, individuelle ønsker og solidariteten med fellesskapet settes i høysetet.

Boken er en hyllest til det beste i mennesket når det virkelig gjelder. Camus forfektet humanisme og enkeltmenneskets ukrenkelige rettigheter – i et fellesskap.

Samtidig inneholder Pesten også hans to filosofiske skrifter; Myten om Sisyfos (1942) og Opprøreren (1951), som også er hyllester til livsgleden i menneskets, på så mange måter, absurde tilværelse.

Førsteutgave av Pesten, utgitt i 1947. Innsenderen Geir Kjell Andersland anbefaler denne boken i koronatider. Foto: Gallimard

Hovedpersonen i Pesten, dr. Rieux innser at kampen mot epidemien er håpløs. Men han er lege, og han velger å gjøre sin viktige gjerning så lenge som mulig.

Rieux personifiserer tankegodset til Camus som handler om å avvise resignasjon, trosse sin skjebne og bruke tiden til opprør om nødvendig, eller fellesskap, lidenskap og livsglede.

Sisyfos, fra antikkens historie, er selve kroneksemplet på en absurd situasjon. Gudene har dømt ham til å trille en stein opp en skrent. Like før han når toppen ruller steinen ned igjen og Sisyfos må starte på nytt. Men Camus snur dette og skriver: «Man må tro at Sisyfos er lykkelig» i sine gjentatte bestrebelser.

Håpløsheten gis mening. Livsgleden finnes også i motbakken.