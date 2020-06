La oss fortsette dugnaden i sommer

Husk at høsten også kan bli god dersom vi gjør de rette tingene nå.

Bergen kommune er godt rustet for en ny smittebølge, men vi trenger hjelp fra dere, skriver byråd Beate Husa (KrF) til bergenserne. Foto: Bård Bøe

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Solen skinner og samfunnet åpner opp igjen. Ferien nærmer seg, men koronapandemien er ikke over. Jeg er derfor bekymret for at vi ikke tar inn over oss alvoret som for noen få uker siden lå tungt på oss alle.

Jeg merker på meg selv at lengselen etter livet før korona, og en generell tretthet knyttet til restriksjoner i dagliglivet, gjør meg sløvere. Månedene vi legger bak oss, har for mange vært fylt med mye usikkerhet og tidvis angst.

Min angst har handlet mest om frykten for at mange av våre medborgere i risikogruppene skulle bli smittet, og i særdeleshet at smitten skulle komme inn på mange flere sykehjem. Jeg er takknemlig for at det hittil bare er 4 av 34 sykehjem i Bergen som har opplevd smitte.

Men klumpen i magen forsvinner ikke av den grunn. Hva vil skje når vi mer og mer åpner samfunnet opp igjen? Vil smitten øke? Hvordan unngår vi at den kommer inn i institusjonene våre? Jeg håper vi alle fortsetter å ta hensyn, fortsetter å vise solidaritet.

Den gode nyheten er at det ikke trenger å være veldig vanskelig å fortsette den kollektive dugnaden som vi alle har deltatt i de siste månedene. Flere og flere restriksjoner er nå i ferd med å bli løst opp og fjernet. Det er herlig!

Og det som gjenstår, og som i stor grad er opp til meg og deg, det er dette enkle:

Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon.

Ha rene hender, og unngå å ta deg til ansiktet.

Hold minst en meters avstand til andre enn dem du lever med til vanlig.

Bergen kommune er godt rustet for en ny smittebølge. Vi har i denne tiden etablert en rekke tiltak som skal hindre smittespredning, og sikre god oppfølging av innbyggere som blir smittet.

Men vi klarer ikke dette alene, vi er helt avhengig av den kollektive dugnaden fra innbyggerne. Hvis du er syk med luftveisinfeksjon, eller har andre symptomer på korona, så vil vi at du skal teste deg.

Testkapasiteten er god. Er du smittet, kan vi raskt sette i gang med smittesporing, og ved å sette nærkontakter i karantene og smittede i isolasjon, kan vi hindre videre smittespredning.

Sommeren blir god! Jeg unner alle en god ferie og et viktig avbrekk i hverdagen. Og husk at høsten også kan bli god dersom vi klarer å fortsette den viktige dugnaden en stund til.