Det maktpolitiske spillet om Bryggen

For å sikre byrådsmakt, bøyer Roger Valhammer av for SV.

Bryggen står på spill, takket være politikere som vil ha makt fremfor folkevilje, skriver Olav Reikerås (Sp). Foto: Bjørn Erik Larsen

Olav Reikerås Bystyrerepresentant i Bergen, Senterpartiet

Striden om Bybanen til Åsane skal gå over eller i tunnel bak Bryggen, har ridd politikken i Bergen som en mare i flere år. I siste bystyremøte så vi hvordan det fortsatt rår et maktpolitisk spill i saken.

I Ap er det varierte meninger om Bybanen skal gå over eller bak Bryggen. I SV er det entydig holdning om at Bybanen skal gå over Bryggen.

Etter at byrådsleder Roger Valhammer (Ap) dyttet SV ut av byrådsforhandlingene, har SV sittet med nøkkelen til byrådsmakt. Det har de utnyttet. Det så vi i bompengesaken, og det så vi i bybanesaken i siste bystyremøte.

Olav Reikerås Foto: Senterpartiet

I bystyret er det klart flertall for Bybanen i tunnel bak Bryggen. Derfor fremmet Senterpartiet og Rødt et forslag om å reguleringsplanlegge Bybanen i tunnel.

På denne måten ville vi sikre at den endelige avgjørelsen blir tatt på et sammenliknbart detaljnivå. Fordi forslaget ville få støtte fra alle opposisjonspartiene, med unntak av SV, var det sikret flertall.

Så skjedde det underlige at Rødt plutselig la frem et helt nytt forslag – sammen med byrådspartiene. I dette forslaget het det at den endelige avgjørelsen skulle bli basert på et «kunnskapsgrunnlag tilsvarende skissenivå».

Da saken skulle opp i bystyremøtet 28. mai, sviktet Rødt vårt felles forslag og stemte for det nye forslaget sammen med byrådspartiene. Dette støttet også plutselig SV – som i utgangspunktet var imot og hadde fremmet sitt eget Bryggen-forslag. Vips, så var det nye forslaget gått igjennom, og Senterpartiets og Rødts opprinnelige forslag var tapt.

Det er fremdeles ingenting som tyder på at siste ord er sagt i saken om hvor bybanetraseen til Åsane skal gå. Foto: Ørjan Deisz

Så kan man spørre om det egentlig er så stor forskjell på en «reguleringsplanlegging» og en «skisse». Forskjellen er i hvert fall stor nok til at ordet «reguleringsplanlegge» var for mye å svelge for byrådspartiene.

Men hva med Rødt, hvorfor kunne ikke de, som er uttalte motstandere av Bybanen over Bryggen, stå på sitt eget forslag? Og hvorfor stemte SV for et forslag de egentlig var imot?

Årsaken er at disse partiene ikke ville risikere å sette byrådet i en parlamentarisk knipe, som kunne åpne for Høyre i byråd.

Når det gjelder SV, har de nok skjønt det essensielle som ingen tør å si: At et utvannet forslag som kun dreier seg om en «skisse» av tunnelalternativet, til syvende og sist vil ende med Bybanen over Bryggen.

Da er vi i følgende, absurde situasjon: I bystyret er det klart flertall for Bybanen i tunnel bak Bryggen. SV vil ubetinget ha Bybanen over Bryggen. For å sikre byrådsmakt, bøyer byrådslederen av for SV.

Og for ikke å sette byrådet i en parlamentarisk knipe, følger Rødt etter. Og Bryggen står på spill, atter en gang – takket være politikere som vil ha makt fremfor folkevilje.