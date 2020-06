Difor treng vi nattog i sommar

Det var denne sommaren vi nordmenn verkeleg skulle kome oss rundt i eige land.

Folk treng eit føreseieleg tilbod, og folk er allereie i gang med å planlegge og booke sin noregsferie no, skriv Mailiss Solheim-Åkerblom (R). Foto: PRIVAT

Debattinnlegg

Mailiss Solheim Leiar i Rødt Bergen

Det nærmar seg skuleferie og fellesferie. Mange har fått sommarplanane endra på grunn av korona: Stengde grenser, karantenereglar og redsle for ny smitte.

Reiselivet i heile verda slit. Det gjer det også her heime. Men no, i sommar, skulle vi nordmenn verkeleg kome oss rundt i eige land. Både for å nyte eigen ferie og for å støtte lokalt næringsliv.

Det blir kanskje ikkje så lett, og i alle fall ikkje lett å gjennomføre på ein miljøvenleg måte, når Vy no har bestemt at dei ikkje vil køyre nattog på Bergensbanen i sommarmånadane.

Vy sjølv seier at orsaka er redusert etterspørsel. Men det er jo ikkje så enkelt å vite om dei reisande hadde valt nattavgang, når denne ikkje ligg ute for sal.

Om toga blir fylte opp fram mot fellesferien, og Vy ser at det kan bli behov også for nattog, er det heller ikkje sikkert at nattoget vil bli brukt like mykje: Folk treng eit føreseieleg tilbod, og folk er allereie i gang med å planlegge og booke sin noregsferie no!

Jernbane er ikkje heilt gløymd i krisepakkene Stortinget har lagt fram. I fyrste omgang blei det sett av 550 millionar kroner til «kjøp av persontransport med tog», for å sikre grunnleggande tilbod for arbeidsreiser.

I krisepakka som kom for ei veke sidan, blei det gitt ein milliard kroner – inkludert moglegheita til å overskride dette med 300 millionar kronar – for å oppretthalde eit grunnleggande tilbod.

Ein skulle tru at dette sikra midlar til å halde forsvarleg drift i gang også på nattog.

Men om det ikkje er det, må regjeringa kome på bana med meir øyremerka midlar til jarnbana no. Vi treng nattoga, og vi treng dei i sommar. No som vi alle skal feriere i eige land, er det svært viktig at dei miljøvenlege alternativa er tilgjengelege, og at billettane er tilgjengelege allereie no.

Til samanlikning blir nattoga køyrde kvar dag på Nordlandsbanen. Dette er ei strekning som svenske SJ overtar 8. juni. Det er bra at reiser lenger nordover i landet kan gjennomførast miljøvenleg, men det er ikkje bra (om enn føreseieleg) at jarnbanereforma fører til så ymse tilbod for passasjerane, og det i krisetider.

Reforma har gjort det vanskelegare for det enkelte selskapet å køyre tog effektivt, fordi det er færre vogner tilgjengeleg, og ein kan ikkje nytta vognene til andre selskap.

Vy må snu toga på Bergensbanen fort for å rekke neste avgang, og selskapet har blitt meir sårbart for feil på lokomotiv eller vogner.

Vy må vise vilje til å bruke krisepengar på sommarreiser. Viss det er naudsynt, må regjeringa ta konsekvensane av å ha splitta opp NSB, og sørge for at det blir lagt endå meir pengar på bordet for å sikre nattogtilbodet i sommar.