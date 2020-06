Håkonsgaten må døypast om

Mange gatenamn må vurderast, skal vi sleppe unna fortida vår.

Håkon Håkonsson, som Håkonsgaten er oppkalla etter, var ingen fredsæl mann, ifølgje innsendaren. Foto: Google Maps

Mats Indrefjord Høllesli Oslo

Vi kan ikkje ha gater og bydelar i Bergen kalla opp etter slavehandlarar, valdtektsmenn og dilikt. I mellomalderen heldt dei seg med trælar. Dei plyndra, slost og drap.

Håkon Håkonsson brente ned landsbyar utan skånsel, og heller ikkje Olav Kyrre var særleg fredsam etter våre dagars standard. Friller hadde han også, og eit heller tvilsamt kvinnesyn.

Mats Indrefjord Høllesli Foto: Privat

Harald Hårfagre hadde litervis med blod på nevane. Det er klart at etterkommarar av offera hans kan bli krenkte om dei traskar gjennom Bergen og oppdagar at ei gate ber namnet til eit slikt antidemokratisk umenneske.

Også Thormøhlens gate må vi kvitte oss med, ettersom Jørgen Thor Møhlen – til liks med tusentals europeiske, arabiske og afrikanske slavehandlarar – for fleire hundre år sidan handla på ein måte som var godteken i samtida, men som heldigvis ikkje lenger er korkje lovleg eller moralsk akseptert.

Ludvig Holberg investerte dessutan pengar i slavehandel. Noko spesielt fint skreiv han ikkje om jødane, heller. Her er det altså mange gatenamn for bystyret å ta opp til vurdering, slik at vi heretter kan sleppe å forhalde oss til fortida vår.

Notida kan jo berre forståast i ljos av … ja, seg sjølv.