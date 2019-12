Gratulerer til alle som får mer verdighet

Hva vil BT? Tydeligvis ikke bidra til politiske endringer.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

FATTIGDOM: BT vil tydeligvis ikke bidra til politiske endringer, skriver Thorleif Bertelsen (Rødt). Foto: Privat

Debattinnlegg

Thorleif Berthelsen styremedlem Rødt Bergen

BT går i sin leder 13.desember mot det som burde være en soleklar politikk for å hjelpe noen av dem med minst penger.

I en glimrende artikkelserie har avisen gitt ordet til alenemødre, arbeidsløse, lavtlønnede, gjeldsofre, sosialhjelpsmottakere, uføre og mennesker på arbeidsavklaringspenger. Likevel presterer altså avisen å gå i mot byrådets budsjettforslag om å bruke 40 millioner til å få sosialstønaden opp på summen Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) anbefaler som en minimumsinntekt.

BT sin begrunnelse er at det koster for mye! Samtidig er lederen glad for at byrådet ikke vil ta inn mer penger som kunne vært med å dekke økningen, nemlig mer eiendomsskatt for de rikeste. Tro det den som kan! Hva vil BT? Tydeligvis ikke bidra til politiske endringer.

Heldigvis ble sosialstønad på SIFO-nivå vedtatt på siste bystyremøte før jul. Jeg gratulerer alle som nå får mer verdighet gjennom litt mer å rutte med.

Publisert: Publisert 30. desember 2019 08:58

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Mest lest akkurat nå