Det er på tide å legge fortidens kollektivløsninger bak oss

DEBATT: Fremdeles har vi faste ruter uavhengig om det er passasjerer eller ikke.

ENKELT: Det skal være så enkelt å bytte mellom forskjellige kollektivløsninger, at passasjerene ikke tenker over det, skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Gry Miriam Olsen Adm. direktør i Keolis Norge

Publisert: Publisert 1. februar 2019 16:00

Da jeg var ung jente i Skånevik, gikk det to busser til nabobygden hver dag, den ene klokken elleve, den andre klokken fire. Det var nesten ingen passasjerer. Tiden har løpt fra denne måten for planlegging av kollektivtransport.

Stadig flere bransjer gjør sine tjenester mer personlige for å imøtekomme kundenes behov, og ingen steder er dette mer tydelig enn i TV-universet. Tiden med faste programmer er for lengst forbi. Nå får seerne innhold tilpasset deres individuelle preferanser.

I transportsektoren har vi ikke vært like flinke. Fremdeles har vi faste ruter uavhengig om det er passasjerer eller ikke. Fremdeles er det folkene som må tilpasse seg systemet, ikke motsatt.

Gry Miriam Olsen, adm.dir. Keolis Norge Foto: Privat

Bergensregionen vil vokse i årene som kommer, samtidig som Nasjonal transportplan (NTP) krever nullvekst i antall privatbiler. Det betyr at trafikkveksten må tas med kollektivtransport. Da må kollektivtransport bli et reelt alternativ til privatbilen.

Det franske selskapet Keolis Dijon arbeider for at det skal være så enkelt å bytte mellom forskjellige kollektivløsninger, at passasjerene ikke tenker over det. De har en billett for alle typer transport. Sømløst kan du reise med tog, buss eller bane og bruke bysykkel. Alt i samme app. På slutten av dagen regner systemet ut billigste billett automatisk.

Taxi er også en viktig del av transporttilbudet og må være med i et helhetlig system. Men også her trengs nytenkning. Tenk deg at du setter deg i taxien i sentrum og skal til Flesland. På veien får sjåføren opplysning om at det er andre som skal samme sted, og gjør et kort stopp underveis. Slik «forsvinner» en bil fra veien og regningen blir lavere for alle i taxien.

Det er et stort potensial i byen vår for morgendagens mobilitet. Gode digitale løsninger er mulig å utvikle, men vi som jobber med transport, må tenke helhetlig og lære av andre bransjer. Mitt ønske og mål er at Bergen, gjennom godt samarbeid mellom det offentlige og private aktører, skal sette seg i førersetet og bli en ledestjerne i utviklingen av nye kollektivløsninger – til det beste for byen og alle dens innbyggere.

Jeg tror vi må være modige sammen. Hva annet enn vilje står i veien for at andre i fremtiden skal se til Bergen og si «hvis de klarer det, hvorfor kan ikke vi?».

