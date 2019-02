Mer geografi på timeplanen

DEBATT: Det er det eneste faget som kan undervise helhetlig om klimaendringene.

ØKE TIMEANTALLET: En skole med ambisjoner må først og fremst diskutere innhold, skriver Per Christian Holm. Foto: NTB Scanpix

Per Christian Holm Lektor i Geografi ved Metis VGS i Bergen

Publisert 22. februar 2019







Geografi, med sine 56 timer, er det minste faget i norsk videregående skole for studieforberedende utdanningsprogram. Mange forbinder faget med å pugge hovedsteder, men i realiteten handler det mer om samfunnsgeografi og naturgeografi.

Klimaendringer er den største globale utfordringen vi har, og kunnskapen om hva som skjer, og hvorfor det skjer, er avgjørende for å løse problemet.

Geografi kan ikke være det minste faget i norsk videregående skole dersom man ønsker å gjøre fagtilbudet mer relevant. Det er det eneste faget som kan undervise helhetlig om klimaendringene. For å sette det i perspektiv, har historiefaget 169 timer. Jeg sier ikke at historie ikke er viktig, men jeg synes det er underlig at det er en differanse på 113 timer.

Nå skal det gjøres endringer i læreplanen til videregående, og 1. mars er høringsfristen for timetall. Da håper jeg Kunnskapsdepartementet innser viktigheten av geografifaget og øker timeantallet.

Det har de siste årene vært stort fokus på fraværsregler og diskusjon om hvordan vi skal få norsk ungdom til å fullføre videregående skole. Det er vel og bra, men jeg håper vi også kan skape engasjement og offentlig debatt om det faglige innholdet i ungdommenes skolehverdag.

En skole med ambisjoner må først og fremst diskutere innhold.

