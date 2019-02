Håper Høyre våkner før det for seint

FORSKJELL: Ap og Høyre er enige om de lange linjene i petroleumspolitikken, forskjellen i denne runden er at noen i Ap mener at staten ikke burde betale oljeselskapenes utgifter for å lete etter fossile energikilder, skriver innsender.

Thor Haakon Bakke Førstekandidat, MDG Bergen

I BT 10. februar hevder høyretopper på Vestlandet med at Arbeiderpartiet kjemper om kapp med De Grønne for å demontere norsk olje- og gassproduksjon. Akk ja, hadde det bare vært så vel. Både Ap og Høyre er nemlig skjønt enige om de lange linjene i petroleumspolitikken. Den lille forskjellen i denne runden er at noen i Ap hintet til at staten kanskje ikke burde betale oljeselskapenes utgiftene for å lete etter fossile energikilder – også kalt leterefusjonsordningen. Svaret fra Høyre her vestpå er at dette var skremmende greier.

Det er riktig at De Grønne vil la petroleumsressursene ligge. For å ha sjanse til å nå Parisavtalen må nemlig 80 prosent av kjente fossile ressurser bli liggende under bakken. Derfor lanserer vi forslag og planer for å få det til omstillingen på en planlagt og ryddig måte. I sin iver etter å snakke pent om olje og gass virker det som om Høyre glemmer at de er for å legge ned petroleumsnæringen, de er bare for feige til å datofeste det.

For samtidig som Ap og Høyre diskuterer nyanser i ordvalg, slår russiske myndighetene alarm etter at øyen Novaya Zemlya har blitt invadert av sultne isbjørner. Videre er klimaforskere svært bekymret for at ferskvannskilden i Himalaya, som sikrer drikkevann til 2,5 milliarder i Asia, smelter bort i stadig høyere tempo. Det er dette som skremmende, ikke at klimapolitisk talsperson i Ap, Espen Barth Eide, tenker høyt om leterefusjoner. Effektene av klimaendringene vil gi inspirasjon til både skrekk- og dommedagsfilmer i lang tid fremover.

Mens eksemplene på klimaendringene blir stadig mer alvorlige, bruker Høyre kreftene sine på det som etter hvert har blitt en retorisk paradegrein her vestpå: Man er for det grønne skifte, for all del, men nåde den som ymter frempå at vi bør stoppe å hente opp fossile energikilder som bidrar til klimaendringene. Da snakker man nemlig «ned» de i næringen, og man er like gale som de der «østlendingene» (visstnok en svært alvorlig fornærmelse).

16. februar har De Grønne i Bergen årsmøte. Det er fremmet en resolusjon om at vi kan samarbeide med alle partier utenom Frp, Nei til mer bompenger og De Kristne. Den politiske avstanden i for eksempel innvandrings- og miljøpolitikk er for stor. Resolusjonen antas å bli vedtatt, men om det skal være grunnlag for samarbeid med Høyre, må de slutte å opptre reaksjonært og svartmale ethvert konstruktivt oppspill til debatt om tiltak som faktisk nytter for å få bukt med klimagassutslippene.

For en pen innpakning på politikken virker bare enn så lenge, for sakte og snikende kommer klimaendringene også hit. Håper bare Høyre våkner før de får isbjørn stormende inn på partikontoret, da er det for seint.