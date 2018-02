Her er BT-lesernes forslag til nytt navn på Hordaland og Sogn og Fjordane.

Si din mening i bunnen av saken.

Vest

Jarle Dalberg, Jølster

Dei frå Møre og Romsdal seier at dei er frå Nordvestlandet og dei frå Rogaland er frå Sørvestlandet. Vi frå Sogn og Fjordane og Hordaland er då frå Vest.

Midtvesten

Grete Svindland, Randaberg

Ettersom Sogn og Fjordane og Hordaland har inngått samboerskap og har problemer med å finne et akseptabelt navn, forslår jeg Midtvesten. Dette passer godt, da disse to fylkene ligger midt imellom de to øvrige fylkene på Vestlandet.

Og så kan det jo være litt morsomt å skaffe seg et navn som til nå har vært relatert til vår kjære «nabo» på andre siden av Atlanteren?

Vestland

Arne W. Aasland, Førde

«Vestlandet fylke» klinger ikke spesielt godt. Alle andre norske fylker har navn i ubestemt form, med et lite unntak for sisteleddet i Sogn og Fjordane. Opplandet fylke, eller Akershuset fylke, ville skurret i ørene våre. Det har å gjøre med det tilvendte, med antall stavelser og med at navn i ubestemt form har mer pondus.

Før år 13–1400 kunne stedsnavn bare lages i ubestemt form. I dag gir dette en slags tusenårig verdighet til slike navn.

Østlandet, Sørlandet og Vestlandet er nyskapninger fra seint 1800-tall, og kom naturlig i bestemt form.

Sammen med betegnelsen fylke ville en konstruksjon «Vestland» både skille nyskapningen fra landsdelen Vestlandet, klinge bedre og stå i stil med andre fylkesnavn.

Hvis storfylket skal hete Vestlandet, får vi et problem. Bor man da «på Vestlandet», eller «i Vestlandet»?

Det vil bli nødvendig å presisere, og den nye fylkesadministrasjonen må finne en praksis. «Vestland» vil gjøre saken mye enklere.

Hordaland og Fjordane

Frøystein Dyvik, Odda

Jeg ser at de to «fylkesdamene» ennå ikke har bestemt verken navnet eller fylkesflagget for det nye storfylket vårt, og de ber om innspill fra leserne.

La meg da foreslå et navn som både er dekkende, det er fonetisk godt og det vil ikke virke provoserende. Nemlig rett og slett navnet «Hordaland og Fjordane».

Hva synes «fylkesdamene» om dette forslaget?

Marita Aarekol

Gulating

Stian Jean Opedal Davies, Askøy

Gulating fylke. Det er historisk korrekt og åpner for utvidelse til Rogaland.

Vestbredden

Alf Askeland, Bergen

Her har det vært så mye «krig» om navnet, så da passer det med Vestbredden!

Vestavind

Liv-Ingunn Nistad, Bergen

Vestavind fylke. Det blåser stort sett her.

Eirik Brekke

Velstand

Amalie Vågen Ystebø, Bergen

Alt er bare velstand på det gode vestland, så hvorfor ikke ta i bruk det flotte anagrammet Velstand som nytt fylkesnavn?

Fjordane eller Fjordaland

Trond Sundby, Balestrand

Her finn vi dei lengste fjordane i landet (og verda!). «The fjords» er internasjonalt kjend og vi knyter vår identitet til dette fjordlandskapet.

Bjørn Erik Larsen

Fjordane

Kristina Øygard, Fjærland

Det som er felles for heile området er «Fjordane». Det hadde blitt feil å dra «Bergenhus» og «Bjørgvin» langt opp i Sogn og andre vegen.

Slik det var før

Henning Liseth, Bergen

Fylket bør heite Bjørgvin eller Nordre og Søndre Bergenhus. Det var navnet før i tiden. Eller kun Bergenhus.

... til slutt noen enkle og greie forslag:

Austevoll og omegn!

– Gisle Aasebø

Grande Megalomania Fylke.

– Kjell Olsen

Enkle é ofte best. Så Os fylke synes eg høres helt knall i padden ut.

– Raymond Svendsen

Best Western?

– Hans K. Mjelva

Utkantstrøk

– Olav Malmerengen

Republikken

– Ola Kvamsdal

Kva med Fjordland fylke?

– Åge Rambjørg

Åsgard fylke

– Nils-Petter Eikefjord

Vestenfjeldske fylke

– Roald Johannesen

Rasfare

– Bent Ole Fosse