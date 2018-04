Barnetrygden må økes for å demme opp for eldrebølgen og den kommende tsunamien av utgifter.

For noen dager siden hørte jeg på radioen at barnetrygden måtte økes fordi vi hadde mange fattige barn i Norge, og at dette ville hjelpe. Dette vil jeg si er feil beslutningsgrunnlag for å øke barnetrygden.

Ja, vi må forhindre at barn vokser opp i fattige familier. Det kan i teorien løses på andre måter enn å øke en generell barnetrygd. Men barnetrygden må likevel økes.

En økt barnetrygd er nødvendig på grunn av problemet med lav fødselsrate i Norge. Det ligger også en eldrebølge foran oss.

Staten har vært klar over dette problemet lenge. Derfor har politikerne laget nye pensjonsreformer. Men ingen snakker om tiltak for å få opp fødselsraten.

En løsning på dette problemet vil ta minst 18 år. Politikere tenker bare på tiltak som deres posisjon frem til neste valg. Altså, de tenker i fireårsperspektiv.

Det må gjøres mindre økonomisk ugunstig å være barnefamilie i Norge, fordi Norge som nasjon er avhengig for å demme opp for eldrebølgen som kommer.

Ett godt poeng for å belyse at dagens barnefamilier straffes økonomisk, er at banker opererer med å gi barnefamilier lavere boliglån. Nettopp fordi de vet at et barn koster mer enn det staten gir ut av trygdegoder ut.

Dette må staten rette opp i. Det å få barn skal ikke straffes av samfunnet siden det helt klart gir fremtidige gevinster for Norge som nasjon.

Barnetrygden må være lik kostnaden ett barn fra 0 til 18 år medfører. Et barn koster ca. 1,3 millioner kroner, ifølge Danske Bank.

Dette inkluderer heller ikke alt. Blant annet gaver og ferier er utelatt. For å bringe familier i en situasjon der barn ikke er en økonomisk byrde, må barnetrygden settes til minst 6400 kroner per måned.

Dette blir ca. 1,3 millioner kroner i løpet av 18 år. Da lønner det seg ikke å få barn, men man blir ikke økonomisk skadelidende av å starte en familie heller. Dette er barn som Norge sårt trenger for å demme opp for eldrebølgen.

