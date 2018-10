Det er veldig kjekt å dra til byen, men er ikke så mye for barna der. Å kunne samle seg i en kjempefin inngjerdet lekeplass hadde vært utrolig gøy og koselig for alle. Eventuelt kunne det ha vært en grillhytte der, med benker under tak slik at man kan være der og spise uansett vær. Det hadde vært fantastisk.

Gøye leker og trampoliner som er bygget ned i bakken, som de som finnes ved Tveitevannet, er veldig populært. Det kunne ha vært opplegg for balansetrening, sandkasser, disser, andre lekeapparater, og masse gøye farger på apparatene gjør de veldig spennende og innbydende.