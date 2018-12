Jeg så det glimrende forslaget med overskriften «Bergen bør få sin egen paraply» i BT, der ideen var en stor skulptur formet som en paraply.

En oppfølger til ideen er at Bergen burde ha en egen paraply. Den kan være utviklet etter en designkonkurranse. Da kan «Bergens-paraplyen» ha sitt design, men ha ulike utforminger, og gjerne farger.

Dette er litt på linje med at Bergen har sitt eget design for bekkalokk, og for ikke å snakke om bergensbunaden.

Likevel tenker jeg ikke at en slik «Bergens-paraply» skal være designet som en «bunads-paraply», men dette vil designkonkurransen avgjøre gjennom hvem som vinner.

Hva er mer typisk for Bergen enn en paraply (?), og vi liker jo å fremheve våre særegenheter!

Paraplyen vil være allemannseie, men også en fin suvenir. I tillegg kan hoteller og liknende ha slike til utlån, for eksempel.

Mulig man også kunne finne på å gi den et eget navn, eller ha et område på paraplyen med varierende navn, avhengig av hvem man vil «hedre», noe liknende som blant annet gjøres for fly.

«Hvor er det mest romantiske stedet i Bergen? Jo; under en paraply, selvsagt!»

Annonse: Lyst til å være med på noe spennende torsdag 6. desember? BT arrangerer finale i serien «Et litt bedre Bergen», og du er velkommen. Gratis adgang. Les mer om arrangementet på BTs Facebook-side, eller skaff deg billetter her.