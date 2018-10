Leder av Bergen Unge Venstre August Simonsen skriver i BT torsdag 25. oktober at han ønsker å gjeninnføre en arveskatt. Dette er et særdeles dårlig forslag fra et normalt fornuftig hold.

Den forrige arveskatten var ment å ramme de aller rikeste, men rammet først og fremst vanlige folk som arvet familieboligen og litt til. De rikeste planla seg vekk fra skatten, mens vanlige arbeidsfolk ble sittende igjen med regningen.

Simonsen kommer ikke til å klare å utforme en ny arveskatt uten disse effektene. Det er også derfor han ikke er mer konkret enn han er.

Symboleffekten av arveskatten var sterk, men dette er da også den eneste sterke effekten den hadde.

Se for deg følgende. Anne arver en bedrift av faren sin, som sin far igjen bygde opp. Staten krever arveskatt. Verdiene i bedriften kan hun ikke realisere uten videre, de er investert i maskiner og annet som er nødvendig for at bedriften skal kunne produsere varene sine. Hun kommer fra en vanlig familie, og har ikke noe særlig med penger på bok. Dermed tvinges hun i realiteten til å selge bedriften.

En ny arveskatt vil også ramme småbedrifter og det familiebaserte norske eierskapet. Dermed er det på sin plass å etterspørre Venstres normalt store engasjement for de mange norske småbedrifter rundt omkring i landet. Dette forslaget inneholder ikke spor av et slikt engasjement.