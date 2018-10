Hvordan kan vi gjøre Bergen bedre? lød spørsmålet jeg fikk fra Bergens Tidende. Jeg har et forslag.

«Det eneste han ønsket seg, var en solskinnsdag – skyfri himmel»

Det er det eneste jeg ønsker meg. Ellers har jeg alt. Ute høljer det ned, og her sitter jeg og leser avisen. Jeg leser om en hydrolog som forteller meg at nye rekorder står i kø for å bli brutt. Det skal hølje ned. Mye.

Bergen kommune går på autopilot når de oppfordrer folk til å rense slukene, sjekke kjelleren og sørge for at vannet får fri passasje ned mot havet. Vannet vil nemlig ned til havet. Raskest mulig. Det er viktig å passe på at huset ditt ikke er mellom vannet og havet. En venn av meg sitt hus er det. Han må titt og ofte tømme kjelleren for vann. Dette er en regle vi har hørt mange ganger før.

Jeg er lei regn. Lei av å måtte kle på meg lag på lag bare for å lufte hunden eller hente avisen i kassen på andre siden av gårdsplassen.

«En problemfri time i gode venners lag»

Hvordan kan vi gjøre Bergen bedre? Har du et råd til oss, lød spørsmålet jeg fikk fra Bergens Tidende. Jeg har et. Bygg et solhus. Med tørt gress under føttene og kanskje noen stoler og et lite bord. Gjerne rundt Festplassen i nærheten av kafeen, denne steinørkenen som ligger som et grått hull gjennom hele vinteren.

Jeg husker jeg lo av Rjukan da de bygde solspeil på fjellsiden slik at innbyggerne kan få litt sol ned på torget om vinteren. Nå innser jeg at vi trenger det samme. Et par kvadratmeter stort hus med tørt gress under føttene, en kunstig sol i taket og plussgrader.

«Svimmel av glede – så glad for litt fred»

Et hus som jeg kan booke når jeg trenger en liten pause fra byggingen av «Arken 2». Her kan gode venner samles for en liten prat over en kaffekopp og diskutere om båten skal bygges etter mål basert på egyptisk kongealen, fot, tommer eller meter. Et hus der jeg kan få en times tørkepause fra nye regnrekorder og oversvømmelser, før jeg må løpe til Bybanen for å rekke hjem til hunden så hun får mat og en times tur - i regnet. Hun liker regn. Hun plasker i alle sølepyttene som et lite barn. Yr av glede. Jeg vil ha sol.

«Det er ikke for mye å ønske seg det?»

Her kan byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) ta med seg finans- og innovasjonsbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) sammen med klimabyråd Julie Andersland (V) og be boligbyråd Erlend Horn (V) bygge dette geniale og innovative huset på Festplassen.

Jeg antar at helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) kan se det helsefremmende i dette tiltaket når hun ber om penger fra finansbyråd Ulstein. Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) kan få klippe snoren, og skolebyråd Roger Valhammer (Ap) kan invitere en barnehage til å være de første som prøver huset sammen med byrådsleder Harald Schjelderup (Ap). Han kan servere skillingsboller og varm kakao til ungene. Og til pressen som er der for å dekke det hele.

Så når ungene er gått hjem for å spise middag, kan jeg få en time. En problemfri time i gode venners lag. Så kan jeg sitte på gresset under sollampen og lese i BT at åpningen av huset ble en suksess og alle er glade. Jeg kan også lese en artikkel hvor en annen hydrolog tror at all nedbøren gir lavere strømpriser til byens innbyggere. Det er jo bra. For da blir det jo billigere å bruke sollampen inni huset når det bøtter ned utenfor.