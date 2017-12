Arbeiderpartiet i fylket ser ut til å sabotere Sentralbadet, mens Schjelderup sitter stille i båten.

Regjeringen kunne med glede annonsere at de skulle være med på spleiselaget for Sentralbadet i Bergen. Kommunen, fylket og staten skulle samarbeide, men nå sår fylket tvil om forpliktelsene og vil trekke seg ut. Fylket viser igjen manglende evne til faktisk å gjøre noe rent politisk, og de blir igjen forvaltningsorganet som behandler tannhelse og legger ned skoler, uten å kunne utrette noe politisk.

Arbeiderpartiet ser ikke ut til å bli enige med seg selv, og Schjelderup er ikke å se i debatten, mens han kollegaer på fylket holder igjen på bevilgningene. Skal ikke han representere Bergen, sloss for Bergen og kulturlivetse i vår by? Hvorfor sitter hans parti og stritter i mot, mens han sitter stille i båten. Det kan virke som om byrådet lukker både øyne og ører i håp om at problemet forsvinner. Dette kan ikke bli tilfelle for Sentralbadet.

Hvis Arbeiderpartiet på fylkestinget mener at de ikke vil prioritere Sentralbadet, er det en ærlig sak. Personlig mener jeg det vil være et tap for både vår by og vårt kulturliv, men om Arbeiderpartiet fortsetter nedprioriteringen av kulturlivet så er det på tide å være ærlig og begrunne nedprioriteringene. Fylkestinget setter prosjektet i fare, og deres eneste motargument er blant annet at både stat og kommune har større eierandel i prosjektet. Etter bevilgningene fra staten er dette kun tom retorikk fra uansvarlige politikere. Er det en ting man ikke liker er det politikere som ikke vil vedkjenne seg ansvar eller stå for deres politiske prioriteringer.

Trafikkøys-koalisjonen svikter på fylkestinget, mens byrådet og byrådslederen sitter stille i båten. Her savner jeg ledelse og et byråd som slåss for byen vår, til tross for uenighetene i Arbeiderpartiet. Schjelderup er ikke byrådsleder i Arbeiderpartiet. Han er byrådsleder for hele Bergen.