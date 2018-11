DEBATT: En ulykke er ofte et resultat av mye som går galt, som hver for seg verken er uvanlig, uventet eller illevarslende.

Når det skjer ulykker, er det lett å lete etter skyld. Siden det vanligvis går feilfritt, må det skyldes feil når noe går galt. Den må noen ha skylden for.

Men av og til er det ikke slik.

«Du er hjemme fra jobb fordi du har et viktig jobbintervju, som du har bedt om lenge. Du har sovet lenger enn vanlig for å være uthvilt, så når du står opp, har samboeren din allerede dradd.

Du skal lage frokost, men dessverre har presskannen blitt stående på ovnen siden din samboer trodde du skulle stå opp tidligere. Den har kokt tørr og sprukket. Som kaffeavhengig leter du etter noe pulverkaffe du vet er i et skap, finner den og venter på at vannet koker.

Når du har drukket kaffen, løper du ut til bilen, og oppdager at du har glemt nøkkelknippet med hus- og bilnøkkel på kjøkkenbordet. Og låsen er smekket igjen. Du vet imidlertid at dere har en nøkkel gjemt i hagen for slike eventualiteter.

Du løper rundt på baksiden, men kommer på at en venn har fått låne den for å hente noen bøker hos deg. Så du ringer på hos naboen og spør om å få låne deres bil. Den er dessverre på verksted på grunn av overopphetet generator.

Du ringer etter en drosje, men etter å ha kommet gjennom den uendelige lange ventetiden, får du vite at på grunn av busstreiken er det ingen ledige drosjer. Det er ingen annen utvei enn å ringe sekretæren til sjefen på den nye jobben og be om at jobbintervjuet utsettes. Men sekretæren kan fortelle at sjefen er en opptatt mann som aldri vil ansette folk som ikke kan holde avtaler, så noe nytt intervju kan du glemme».

Slik innleder den amerikanske organisasjonssosiologen Charles Perrow boken Normal Accidents – living with High-Risk Technologies i 1984.

Hva har gått feil? Var det en menneskelige feil (at samboeren ikke slo av platen med presskannen, eller at du løp fra nøkkelknippet?) Var det en mekanisk feil (nabobilens generator), omgivelsesfeil (busstreik og drosje overload), systemdesignfeil (smekklås, for liten drosjekapasitet), eller var det prosedyrefeil (som å varme kaffe i en glassbeholder, ikke stå opp tidligere for å ha veldig god tid)?

Svarer du «nei» eller «usikker» på alle disse spørsmålene, er Perrow enig med deg. Svarer du «ja» på flere, kan du få jobb i en granskingskommisjon. Svarer du «ja» på menneskelige feil, får du sikkert lederjobben. Syndebukker har vi holdt oss med siden svært gammel tid.

Perrow mener det er samhandlingen mellom mange faktorer som skaper ulykker, det vil si systemenes økende kompleksitet. En ulykke er ofte et resultat av mye som går galt, som hver for seg verken er uvanlig, uventet eller illevarslende. Men når de skjer sammen i tid, og nesten samhandler, kan ting gå galt – uten at det er mulig å peke på annet enn den uheldige kombinasjonen av omstendigheter.

Likevel konkluderer granskingskommisjoner i 80 prosent av tilfellene med menneskelig feil, som det i ettertid vil være lett - ja nesten åpenbart å se. De velger ofte å se handling i lys av konsekvens, som om denne konsekvensen var eller burde være åpenbar for personen som handlet.

Men svært ofte vil de ha svært gode grunner til å handle som de gjorde, handlinger som ville hatt et normalt utfall hvis ikke mye annet som de ikke har kontroll på skjedde samtidig (Perrow 1984).

Det handler om vår evne til å mentalt simulere. Hvis A og B skjer samtidig, vil min handling C gi effekt D. Da vil mitt neste trekk måtte være E. Men evnen til mental simulering er avhengig av omfattende trening og erfaring, som psykologen Gary Klein viser gjennom omfattende studier. Og hvis det blir for mange faktorer som spiller inn, vil mentale simuleringer ofte lede oss galt av sted.

Mentale simuleringer driver vi med hele tiden, i forhold til andre mennesker og i dynamiske situasjoner. En viktig del av førerkortopplæringen, er å lære ungdommen å lese trafikkbildet og mentalt simulere hvordan trafikken vil flyte. Etter hvert som man får mer erfaring, vil evnen til å lese andre trafikanter øke, og erfarne sjåfører gjør det helt automatisk.

Men blir trafikkbildet vesentlig mer komplekst, hvis for eksempel lyskryss bryter sammen, vil selv en svært erfaren sjåfør kunne havne i en bilulykke (Klein 1999, s. 45ff).

Ekspertise er evne til å ta inn over seg stadig flere faktorer i mentale simuleringer. Men ekspertise er få forunt å nå. Opplæringen til ekspertise går gjennom mange ledd, skriver brødrene Hubert og Stuart Dreyfus i boken Mind over Machine fra 1986.

Vi starter som noviser, der vi lærer regler og forholder oss nesten autistisk til dem. I neste fase blir vi avanserte begynnere – vi har fått mer praktisk erfaring og kan bruke mer avanserte regler med unntak. I neste fase har vi fått kompetanse, der vi kan kjenne igjen situasjoner fra tidligere erfaring, oppfatte hva som mangler i en situasjon som burde vært der, og begynner å identifisere hva som er viktige tegn på at noe stemmer eller ikke.

I neste fase blir vi kyndige utøvere (mester), vi behersker feltet godt, er trygg på handlingene våre, og selv om vi fortsatt bruker regler, lener vi oss på vår intuitive forståelse av situasjonen. Jo mer erfaring vi får som mester, jo nærmere vil vi nærme oss eksperten.

Eksperten bruker i stor grad sin intuitive kompetanse og kan reagere direkte og umiddelbart på situasjoner uten å gå gjennom regelverket i hodet. Hun har en intuitiv helhetsforståelse som gjør at hun leser situasjoner lynraskt og kan handle like lynraskt. Hun ser handlingsalternativer umiddelbart, og trenger ikke vurdere og analysere alternativer opp mot hverandre. Hun vet med én gang hva som virker og ikke virker (Dreyfus & Dreyfus 1986, s. 21-41).

De fleste aktører i komplekse situasjoner er ikke eksperter. De leser ikke avvikene fra normalsituasjonen på tidels sekunder, de ser ikke handlingsalternativet umiddelbart. Hvis antall faktorer som påvirker overstiger tre, har de ikke god nok situasjonsoversikt til å mentalt simulere hva som vil skje. Dermed vil de av og til bli ofre for sammenfall av uheldige omstendigheter.

Granskingsutvalg og enkeltpersoner som setter seg som dommere, har til felles at de ofte vil se etter syndebukker og ofte finne feil som ikke burde skjedd hvis aktørene var allvitende og eksperter. Men det er de sjelden.

Ingen utdanning gjør folk til mer enn kompetente, og ofte vil begrensing på trening og praksis gjøre at veien videre er lang. Kirurger må operere mange hver uke for å opprettholde sin ekspertise. Veien til å bli litt rusten er kort for de aller fleste eksperter.

Å bedømme aktører i en ulykkessituasjon som om de var eksperter når de ikke har hatt tilstrekkelig trening, vil være både urettferdig og villedende.