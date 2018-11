DEBATT: Det må være lov å spørre om hvor lenge kjøpesentrene skal få vokse seg større i konkurranse med hverandre.

Onsdag 14. november åpnet nye Lagunen med 50.000 nye kvadratmeter. Opplevelser er et satsingsområde for senteret og en del av det utvidede tilbudet, men fortsatt er det handel som dominerer. Samtidig planlegger Åsane storsenter å utvide med 20.000 kvadratmeter handelsareal og 1300 parkeringsplasser under tak. I planene inngår også 35.000 kvadratmeter boliger på toppen av kjøpesenteret.

Det mest strategiske for å oppnå målet om nullvekst i biltrafikken, hadde vært å bygge mest mulig boliger der det er best kollektivdekning, som ved nettopp Åsane senter. Likevel skal Thon bygge så lite som 600 boliger i tilknytning til senteret, mens kommunen planlegger opptil 5000 boliger på Haukås, som i beste fall blir endestasjon på en lang bybanelinje, og uansett utenfor gangavstand til et kjøpesenter.

Dette undergraver byrådets egen fortettingsstrategi. Det bilbaserte kjøpesenteret, med litt innslag av boliger og opplevelsesbaserte tjenester, skal fortsatt få styre utviklingen på de arealene som har best kollektivdekning.

Norge ligger på kjøpesentertoppen i Europa med hele 921 kvadratmeter per 1000 innbygger, mer enn dobbelt som mye som i Sverige, ifølge en rapport fra det amerikanske analyseselskapet Cushman & Wakefield fra 2017. I tillegg gjør netthandelen at det blinker et rødt lys for kjøpesentrene. I USA har tilbudet i detaljhandelen allerede overgått etterspørselen, med det resultat at kjøpesentre er lagt ned.

Mens konkurransen mellom kjøpesentrene fortsetter, må kommunen finne nye arealer for den byutviklingen de ønsker seg. Istedenfor at bydelssentrene videreutvikles for å redusere transportbehovet, baseres de på at folk fremdeles må kjøre bil når de skal handle.

Det må være lov å spørre om hvor lenge kjøpesentrene skal få vokse seg større i konkurranse med hverandre, i stedet for at bydelssentrene videreutvikles slik at folk slipper å kjøre bil hver gang de skal handle.

Hvis kommunen mener alvor med sin fortettingsstrategi, må det settes tydelige krav i planarbeidet om at arealene rundt kollektivknutepunkt – som ved Åsane storsenter – også får den største konsentrasjonen av boliger i området. Alternativet er at nye butikker etableres i de nye store boligfeltene – utenfor dagens kjøpesentre.