FN gav oss tolv år. Me svarar med å kjøpe tolv nye skjorter.

Caps lock og utropsteikn. Kjøpehysteri. Omsynslaus materialisme. Galskap på tilbod. Klimagassar på billegsal.

Black Friday. Black Week. Det svartnar for oss.

Kjøp deg litt utslepp her, og ein finger med i den skitne klesproduksjonen der. Kloden er gløymd, fornufta fordufta.

For ein månad sidan var det klimarapporten alle delte. No trykkjer dei same folka «interessert» på «BLACK FRIDAY CRAZY DAYS!!!» på Facebook. Me kan le av gullfisken, men er ikkje noko betre sjølv.

«Hæ, korleis i all verda skal me klare dette?», spurte me då FN gav oss tolv år på å skjerpe oss. Det er ikkje nok å dele klimarapporten i eit tårevått Facebook-innlegg. Me må handle. Altså: ikkje handle.

For me lever allereie ein fireplanets livsstil, og hugsar ikkje kva me fekk til i jul i fjor. Likevel skal me ut på den same strabasiøse kjøpesenterferda i år. Kvifor vil me har meir når me allereie har mest?

Klimareknestykket ikkje går opp. I alle fall ikkje om du plussar på ein treningstights og ei smoothie-maskin du allereie har, og trekk frå ein god dose ansvar.

Den som fortener caps lock og utropsteikn, er klimakollapsen. Ikkje H&M.