Universitetet i Bergen gjør både samfunnet og studentene en tjeneste ved å tilrettelegge for flere mannlige psykologer.

22. november skrev Xenia Cappelen og Mille Christensen fra Unge Høyre at når Universitetet i Bergen gir kjønnspoeng til mannlige søkere på profesjonsstudiet i psykologi «diskriminerer man samtidig kvinnelige søker som har vist større faglig styrke i samme opptak». De hevder også at samfunnet foretrekker mannlige studenter.

For det første vil jeg gi ros til Universitetet i Bergen for å ha tatt kampen for å sikre et psykologtilbud for fremtiden. Kjønnsbalanse innen psykologifeltet er essensielt for å sikre god psykisk helse for begge kjønn. Det handler om å senke terskelenen for menn som sliter psykisk, som vi ser er underrepresentert blant de som bruker psykologtjenesten.

Jeg er genuint uenig i at å bruke tilleggspoeng som et verktøy for å jevne ut denne balansen er diskriminering. For det første er hele opptakssystemet vårt bygget på at noen får studieplasser, mens andre ikke. Man kvoterer rett og slett basert på karakterer. Det er dermed på ingen måte slik at tilleggspoeng lar kjønn bestemme hvilke fag du får studere.

Å gi et kjønnspoeng vil heller ikke si at man diskriminerer kvinnelige søkere og definitivt ikke at samfunnet «foretrekker mannlige studenter». Samfunnet - eller Universitetet - foretrekker derimot at det skal være mer enn 20 prosent av morgendagens psykologer som er menn.

Grensen Stortinget har vedtatt for å kunne innføre tilleggspoeng er veldig høy. Hvis studentmassen består av mer enn 80 prosent av et kjønn kan Kunnskapsdepartementet godta bruk av tilleggspoeng. Derfor synes jeg det er rart at Unge Høyre kverulerer på bruken av tilleggspoeng når kjønnsbalansen har vært så skjev i så mange år, uten endring.

Argumentet om at man kan fokusere på kampanjer og alternative rekrutteringsmetoder for å jevne kjønnsbalansen viser at Unge Høyre ikke skjønner hvor prekær denne problemstillingen er. Det er allerede for sent å gjøre noe med kulturen som gjør at psykologyrket kommer til å være dominert av kvinner. Nå er det tid for tiltak som faktisk utgjør en forskjell.

Å skulle endre inntaksordningen for å jevne kjønnsbalansen på pyskologistudiet vil ikke bare være prinsipielt feil, men også langt mer tidkrevende enn det som er forsvarlig for å sikre flere mannlige psykologer. Det samme gjelder å utrede hvorfor færre menn søker seg inn på helsefaglige studier - det bør absolutt gjøres, men tiden tillater ikke at vi venter på den utredningen for å iverksette tiltak.

Å gi mannlige søkere ét tilleggspoeng når 80 prosent av studentene er kvinner, bør ikke være veldig kontroversielt. Det gjør i hvert fall ikke beskyldninger om at Universitetet i Bergen sier nei til søkere uten penis berettiget.