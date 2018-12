Jeg vil foreslå at vi oppretter et nasjonalt lusekoftemuseum i Bergen. Etter det jeg kjenner til, finnes det ikke noe rendyrket av det slaget i Norge.

Strikking er noe som aldri har gått av moten – det er en hobby som gleder alle lag av folket. Akkurat nå pågår det en kraftig strikkebølge.

Jeg ser for meg et folkelig museum som er et levende kultursenter for strikkere både i inn- og utland. Og som er en turistattraksjon. De fleste turister vet godt at Norge er lusekoftens hjemland, nå kan Bergen bli lusekoftenes hovedstad – i vårt museum kan man oppleve det ypperste av landets håndlagede tradisjoner. Stikkordet er hjemmelaget og håndstrikket.

Ved siden av en fast utstilling av det Norge kan by på av unike gamle lusekofter og gensere – flankert av votter, nikkersstrømper og toppluer – vil det også være rom for:

Vandreutstillinger, f.eks. fra husflidslag rundt i Norge

Strikkekurs for barn, herrer og damer

Strikke-kafé

Nasjonale design- og strikkekonkurranser

Nasjonale strikkeprosjekter à la «Hele Norge strikker Peer Gynt»

