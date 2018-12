DEBATT: Myndighetene venter garantert på utredning nummer tusen.

For første gang i mitt snart 60 år lange liv er jeg virkelig frustrert og oppgitt over myndighetenes totale beslutningsvegring.

Ja, jeg snakker om «U 864». Det har snart gått 20 år siden vraket ble funnet, og siden den gang har problemet med å velge riktig løsning for å bli kvitt over 60 tonn kvikksølv gått frem og tilbake i systemet.

Man trenger garantert ikke å være veldig skolert for å forstå at her er det kun én sikker løsning på lang sikt: Nemlig å heve fartøyet. Det virker som om Kystverket har låst seg fullstendig fast på at å dekke til undervannsbåten er det eneste riktige, og at det har gått prestisje i saken fra deres side. Kystverket påstår at tildekking vil være trygt i 3400 år.

Jeg lurer jo virkelig på hvordan de har kommet frem til dette tallet. Det blir omtrent som å garantere at jeg kommer til å bli cirka 300 år gammel...(neppe).

Norge er et av verdens ledende land i undervannsteknologi. Vi har ekspertisen og utstyret som trengs. Eksperter har tidligere stått frem i avisen og sagt at dette er et middels vanskelig oppdrag.

Forstår det slik at det blir tatt vannprøver i området for å følge med på en eventuell forurensing. Og når forurensingen begynner (det er jo kun snakk om tid) - hva blir da gjort? Høyst sannsynlig ingenting.

Én ting er i alle fall sikkert: I det øyeblikket verden får vite at det har begynt å lekke over 60 tonn kvikksølv ut i Nordsjøen, tror jeg oppdrettsnæringen har solgt sin siste laks.

Minner om at et av verdens største kranfartøy og lekter er i nærområdet i disse dager, men så raskt kan man jo selvsagt ikke få til noe. Myndighetene venter garantert på utredning nummer tusen. Tiden renner ut.