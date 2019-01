DEBATT: Flere gode forslag til alternativ plassering har vært nevnt, men jeg savner det mest opplagte: Griegs barndomshjem.

All honnør til Sigurd Sandmo og BT som har gjort offentligheten oppmerksom på den bortglemte Grieg-bysten på Kjødekaien. Flere gode forslag til alternativ plassering har vært nevnt, men jeg savner det mest opplagte: Griegs barndomshjem - Strandgaten 152.

Selve huset forsvant under eksplosjonsulykken i 1944. I dag ligger det blokkbebyggelse fra etterkrigsårene her med adresse Strandgaten 208. På denne blokken henger det et lite skilt som opplyser at barndomshjemmet til Edvard Grieg lå her. Knapt noen legger merke til det hvis man ikke vet det.

Nå er Strandgaten 208 et mye større hus enn 152 var. På kommunens karttjeneste bergenskart.no kan man se at 152 lå i den sydlige delen av dagens bygning. Nøyaktig foran denne delen av huset har kommunen nettopp plantet et lite tre på en nyanlagt utvidelse av fortauet.

Med alle de tunge anleggsmaskinene som for tiden kjører rundt her ute, kan det umulig være noen stor sak å erstatte dette treet med bysten på Kjødekaien. Han vil ikke stå i veien for noen, og det vil være en helt annen måte å vise hvor Norges mest berømte komponist var født.

En slik plassering vil bidra til å få frem at denne gaten faktisk har en spennende førkrigshistorie. Litt lenger ute bodde for eksempel Henrik Ibsen fra høsten 1851 til sommeren 1853 på Sontum Hotel. Også dette huset forsvant under krigen, det lå på hjørnet av Tollbodallmenningen, der Troyehuset ligger i dag. Hvor ellers i landet kan man skilte med at herrene Henrik Ibsen og Edvard Grieg har bodd samtidig i nesten to år, i samme gate 130 meter fra hverandre?