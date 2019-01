DEBATT: Det starter i barnehagen. Blått eller rosa regntøy. Gutte- eller jenteleker.

Dersom en gutt leker med Barbie-dukker, mens en jente leker med biler, tror mange at noe er galt. «Er barnet mitt født i feil kropp?» «Gutten min er feminin, han ser på prinsessefilmer.» Slik tenker noen, men det bør de ikke gjøre. Om en gutt leker med Barbie-dukker og en jente leker med biler, har det ingenting å si for seksualitet eller legning.

Samfunnets press om å være i en mal som representerer «gutt» eller «jente», starter allerede barnehagen. I dagens samfunn har vi rom og åpenhet nok til at alle kan være den de er og gå med det de vil, men åpenheten er ikke stor nok når alle skal settes i bås ut ifra hvordan de ser ut. Om jeg som jente klipper meg kort, får jeg spørsmål om hvorfor jeg gjorde det. Om en gutt sparer til langt hår, får han også spørsmål. Altfor mange er opptatt av at man skal leve opp til den malen som er laget av samfunnet – for det maskuline og det feminine. Er vi ikke kommet lenger?

Da jeg var liten, ville jeg ha blått regntøy, hva skulle det ha å si? Men om en gutt velger rosa regntøy, får han høre at han er for jentete. «Er du homo?» Hvorfor er det kult for jenter å være «guttete», mens det ikke er akseptert at gutter er jentete?

Folk må få være den de er. Vi må ikke bare feire at alle kan ha de legningene de har, men også sørge for at alle kan være den de vil – uten at vi setter dem i bås.