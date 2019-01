DEBATT: Dersom alle disse behandlingene fungerte, burde vi ikke være friske nå?

Jeg er en dame på 53 år. Til sommeren har jeg hatt ME i 10 år. Jeg har prøvd det meste av behandlinger, men jeg er fortsatt syk.

Forrige uke skrev Bergens Tidende om en ny studie som viste svært gode resultater for pasienter med kronisk utmattelse, hvor åtte av ti ble friskere av et kurs på fire dager. I artikkelen sier Bjarne Stubhaug at vi ME-syke kan tenke oss friske fra fysisk sykdom.

Det stemmer ikke, og det er heller ikke første gang vi har måtte forsvare oss mot psykosomatisk tilnærming. Det samme skjedde da kognitiv terapi gikk som en farsott, og ME ble plutselig ansett som en psykisk sykdom.

Nå får vi høre at vi kan bli friske på fire dager. Så lenge vi ikke er redd for symptomene våre, får ut litt grums og får hjelp av en app. Men vet dere hva? Det er ikke sånn det fungerer.

Privat

Jeg har selv forsøkt kognitiv terapi. Her fikk jeg beskjed om at jeg kunne bli frisk på tre dager bare ved å endre tankemønster. Det endte med at jeg betalte 15.000 kroner, desperat som jeg var.

Jeg, i likhet med mange, ble ikke frisk av denne behandlingen. Noen har til og med blitt sykere av prosessen. Jeg tror grunnen til det, er at man lærer seg å undertrykke symptomene og late som at man er frisk. Det er i stikk strid mot råd fra spesialister på ME.

I studiet til Stubhaug blir CFS og ME sidestilt. Det er derimot stor forskjell. CFS er kronisk utmattelsessyndrom, mens ME er klassifisert som en nevrologisk sykdom.

Jeg er kritisk til studiet til Bjarne Stubhaug, ettersom alle som deltok på studiet ikke er diagnostisert etter de gjeldende Canada-kriteriene. Det er derfor stor sannsynlighet for at de som har blitt friske eller friskere, har hatt CFS, og ikke ME.

Hva med oss med ME som har prøvd det aller meste? Vi som ikke er redde for symptomene våre, og som har prøvd kognitiv terapi? Hva med oss? Dersom alle disse behandlingene fungerte, burde vi ikke være friske nå?

Det hjelper selvfølgelig å være positivt innstilt til det meste, men jeg mener at vi ikke blir friske av verken kognitiv terapi eller andre psykososiale behandlingsmetoder. Det blir motstridende å si at ME er fysisk, men at man likevel kan tenke seg frisk. Hvem kan tenke seg frisk av kreft eller leddgikt?

Jeg vil at fagfolk skal jobbe mot et samlet mål om forskning på ME, og at det skal bevilges mer penger til denne forskningen. Jeg vil ikke at de skal jobbe mot hverandre. Det gagner ikke de syke, og det gjør oss bare enda mer oppgitt.

Jeg er overbevist om at ME er og blir en fysisk sykdom. Og man kan ikke tenke seg frisk fra en slik sykdom.