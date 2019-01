(1 / 2)

SJOKKERENDE: Erkebispegårdens ruiner under Nykirken ble anlagt på slutten av 1200-tallet. Sist høst ble både jeg og studentene sjokkert over tilstanden: Her fløt med boss, det var tagget på en dør, og store steiner var trolig flyttet på. Ingen skilt forteller om dens eksistens eller historie, skriver innsenderen. FOTO: Sæbjørg Walaker Nordeide